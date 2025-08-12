- Crescimento
Negociações:
416
Negociações com lucro:
158 (37.98%)
Negociações com perda:
258 (62.02%)
Melhor negociação:
2 020.80 USD
Pior negociação:
-823.83 USD
Lucro bruto:
13 473.66 USD (23 712 689 pips)
Perda bruta:
-11 549.90 USD (20 195 074 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (557.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 792.90 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
12.27%
Depósito máximo carregado:
1.41%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
0.73
Negociações longas:
329 (79.09%)
Negociações curtas:
87 (20.91%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
4.62 USD
Lucro médio:
85.28 USD
Perda média:
-44.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-252.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 314.76 USD (2)
Crescimento mensal:
-17.45%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
935.23 USD
Máximo:
2 639.27 USD (90.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.68% (1 953.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.66% (78.55 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|416
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|3.5M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
