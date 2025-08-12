SinaisSeções
Viet Goai Cop
Thi Chau Tho Nguyen

Viet Goai Cop

Thi Chau Tho Nguyen
0 comentários
Confiabilidade
97 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 44%
Exness-MT5Real6
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
416
Negociações com lucro:
158 (37.98%)
Negociações com perda:
258 (62.02%)
Melhor negociação:
2 020.80 USD
Pior negociação:
-823.83 USD
Lucro bruto:
13 473.66 USD (23 712 689 pips)
Perda bruta:
-11 549.90 USD (20 195 074 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (557.48 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 792.90 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
12.27%
Depósito máximo carregado:
1.41%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
0.73
Negociações longas:
329 (79.09%)
Negociações curtas:
87 (20.91%)
Fator de lucro:
1.17
Valor esperado:
4.62 USD
Lucro médio:
85.28 USD
Perda média:
-44.77 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-252.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 314.76 USD (2)
Crescimento mensal:
-17.45%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
935.23 USD
Máximo:
2 639.27 USD (90.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.68% (1 953.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.66% (78.55 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 416
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 3.5M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 020.80 USD
Pior negociação: -824 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +557.48 USD
Máxima perda consecutiva: -252.99 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Sem comentários
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 18:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.16 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 14:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.08 09:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 11:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 12:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.23 23:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.23 05:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 12:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 540 days of the signal's entire lifetime.
