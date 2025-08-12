SeñalesSecciones
Thi Chau Tho Nguyen

Viet Goai Cop

Thi Chau Tho Nguyen
0 comentarios
Fiabilidad
97 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 44%
Exness-MT5Real6
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
416
Transacciones Rentables:
158 (37.98%)
Transacciones Irrentables:
258 (62.02%)
Mejor transacción:
2 020.80 USD
Peor transacción:
-823.83 USD
Beneficio Bruto:
13 473.66 USD (23 712 689 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 549.90 USD (20 195 074 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (557.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 792.90 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
12.27%
Carga máxima del depósito:
1.41%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
0.73
Transacciones Largas:
329 (79.09%)
Transacciones Cortas:
87 (20.91%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
4.62 USD
Beneficio medio:
85.28 USD
Pérdidas medias:
-44.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-252.99 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 314.76 USD (2)
Crecimiento al mes:
-17.45%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
935.23 USD
Máxima:
2 639.27 USD (90.12%)
Reducción relativa:
De balance:
43.68% (1 953.90 USD)
De fondos:
2.66% (78.55 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 416
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 3.5M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 020.80 USD
Peor transacción: -824 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +557.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -252.99 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
No hay comentarios
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 18:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.16 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 14:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.08 09:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 11:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 12:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.23 23:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.23 05:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 12:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 540 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Viet Goai Cop
30 USD al mes
44%
0
0
USD
3K
USD
97
0%
416
37%
12%
1.16
4.62
USD
44%
1:100
