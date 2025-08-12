- Incremento
Total de Trades:
416
Transacciones Rentables:
158 (37.98%)
Transacciones Irrentables:
258 (62.02%)
Mejor transacción:
2 020.80 USD
Peor transacción:
-823.83 USD
Beneficio Bruto:
13 473.66 USD (23 712 689 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 549.90 USD (20 195 074 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (557.48 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 792.90 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
12.27%
Carga máxima del depósito:
1.41%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
0.73
Transacciones Largas:
329 (79.09%)
Transacciones Cortas:
87 (20.91%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
4.62 USD
Beneficio medio:
85.28 USD
Pérdidas medias:
-44.77 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-252.99 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 314.76 USD (2)
Crecimiento al mes:
-17.45%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
935.23 USD
Máxima:
2 639.27 USD (90.12%)
Reducción relativa:
De balance:
43.68% (1 953.90 USD)
De fondos:
2.66% (78.55 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|416
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|3.5M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
Mejor transacción: +2 020.80 USD
Peor transacción: -824 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +557.48 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -252.99 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
No hay comentarios
