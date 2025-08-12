- 成長
トレード:
416
利益トレード:
158 (37.98%)
損失トレード:
258 (62.02%)
ベストトレード:
2 020.80 USD
最悪のトレード:
-823.83 USD
総利益:
13 473.66 USD (23 712 689 pips)
総損失:
-11 549.90 USD (20 195 074 pips)
最大連続の勝ち:
11 (557.48 USD)
最大連続利益:
3 792.90 USD (3)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
12.27%
最大入金額:
1.41%
最近のトレード:
16 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
0.73
長いトレード:
329 (79.09%)
短いトレード:
87 (20.91%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
4.62 USD
平均利益:
85.28 USD
平均損失:
-44.77 USD
最大連続の負け:
24 (-252.99 USD)
最大連続損失:
-1 314.76 USD (2)
月間成長:
-17.45%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
935.23 USD
最大の:
2 639.27 USD (90.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.68% (1 953.90 USD)
エクイティによる:
2.66% (78.55 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|416
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|3.5M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
レビューなし
