Всего трейдов:
415
Прибыльных трейдов:
158 (38.07%)
Убыточных трейдов:
257 (61.93%)
Лучший трейд:
2 020.80 USD
Худший трейд:
-823.83 USD
Общая прибыль:
13 473.66 USD (23 712 689 pips)
Общий убыток:
-11 504.01 USD (20 103 290 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (557.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 792.90 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
12.27%
Макс. загрузка депозита:
1.41%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
0.75
Длинных трейдов:
328 (79.04%)
Коротких трейдов:
87 (20.96%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
4.75 USD
Средняя прибыль:
85.28 USD
Средний убыток:
-44.76 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-252.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 314.76 USD (2)
Прирост в месяц:
-16.20%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
935.23 USD
Максимальная:
2 639.27 USD (90.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.68% (1 953.90 USD)
По эквити:
2.66% (78.55 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|415
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|3.6M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
46%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
97
0%
415
38%
12%
1.17
4.75
USD
USD
44%
1:100