Сигналы / MetaTrader 5 / Viet Goai Cop
Thi Chau Tho Nguyen

Viet Goai Cop

Thi Chau Tho Nguyen
0 отзывов
Надежность
97 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 46%
Exness-MT5Real6
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
415
Прибыльных трейдов:
158 (38.07%)
Убыточных трейдов:
257 (61.93%)
Лучший трейд:
2 020.80 USD
Худший трейд:
-823.83 USD
Общая прибыль:
13 473.66 USD (23 712 689 pips)
Общий убыток:
-11 504.01 USD (20 103 290 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (557.48 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 792.90 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
12.27%
Макс. загрузка депозита:
1.41%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
0.75
Длинных трейдов:
328 (79.04%)
Коротких трейдов:
87 (20.96%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
4.75 USD
Средняя прибыль:
85.28 USD
Средний убыток:
-44.76 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-252.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 314.76 USD (2)
Прирост в месяц:
-16.20%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
935.23 USD
Максимальная:
2 639.27 USD (90.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.68% (1 953.90 USD)
По эквити:
2.66% (78.55 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 415
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 3.6M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 020.80 USD
Худший трейд: -824 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +557.48 USD
Макс. убыток в серии: -252.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Нет отзывов
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.12.01 15:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 18:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.16 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.07 14:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.08 09:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 11:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 12:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.23 23:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.23 05:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 12:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 540 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Viet Goai Cop
30 USD в месяц
46%
0
0
USD
3.1K
USD
97
0%
415
38%
12%
1.17
4.75
USD
44%
1:100
