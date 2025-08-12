SignauxSections
Thi Chau Tho Nguyen

Bxysbtbifysj

Thi Chau Tho Nguyen
0 avis
Fiabilité
83 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 47%
Exness-MT5Real6
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
392
Bénéfice trades:
153 (39.03%)
Perte trades:
239 (60.97%)
Meilleure transaction:
2 020.80 USD
Pire transaction:
-823.83 USD
Bénéfice brut:
12 566.16 USD (22 197 266 pips)
Perte brute:
-10 572.65 USD (18 383 375 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (557.48 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 792.90 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
10.24%
Charge de dépôt maximale:
1.41%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
0.76
Longs trades:
311 (79.34%)
Courts trades:
81 (20.66%)
Facteur de profit:
1.19
Rendement attendu:
5.09 USD
Bénéfice moyen:
82.13 USD
Perte moyenne:
-44.24 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-252.99 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 314.76 USD (2)
Croissance mensuelle:
-1.44%
Prévision annuelle:
-17.50%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
935.23 USD
Maximal:
2 639.27 USD (90.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.68% (1 953.90 USD)
Par fonds propres:
2.66% (78.55 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 392
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 3.8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 020.80 USD
Pire transaction: -824 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +557.48 USD
Perte consécutive maximale: -252.99 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Aucun avis
2025.09.21 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.08 09:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 11:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 12:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.23 23:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.23 05:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 12:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 540 days of the signal's entire lifetime.
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.