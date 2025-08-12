- Wachstum
Trades insgesamt:
417
Gewinntrades:
159 (38.12%)
Verlusttrades:
258 (61.87%)
Bester Trade:
2 020.80 USD
Schlechtester Trade:
-823.83 USD
Bruttoprofit:
13 475.90 USD (23 717 160 pips)
Bruttoverlust:
-11 549.90 USD (20 195 074 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (557.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 792.90 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
12.27%
Max deposit load:
1.41%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
0.73
Long-Positionen:
330 (79.14%)
Short-Positionen:
87 (20.86%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
4.62 USD
Durchschnittlicher Profit:
84.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-44.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-252.99 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 314.76 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-17.39%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
935.23 USD
Maximaler:
2 639.27 USD (90.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
43.68% (1 953.90 USD)
Kapital:
2.66% (78.55 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|417
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|3.5M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
Bester Trade: +2 020.80 USD
Schlechtester Trade: -824 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +557.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -252.99 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
Keine Bewertungen
