Thi Chau Tho Nguyen

Viet Goai Cop

Thi Chau Tho Nguyen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
97 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 44%
Exness-MT5Real6
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
417
Gewinntrades:
159 (38.12%)
Verlusttrades:
258 (61.87%)
Bester Trade:
2 020.80 USD
Schlechtester Trade:
-823.83 USD
Bruttoprofit:
13 475.90 USD (23 717 160 pips)
Bruttoverlust:
-11 549.90 USD (20 195 074 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (557.48 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 792.90 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
12.27%
Max deposit load:
1.41%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
0.73
Long-Positionen:
330 (79.14%)
Short-Positionen:
87 (20.86%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
4.62 USD
Durchschnittlicher Profit:
84.75 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-44.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-252.99 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 314.76 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-17.39%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
935.23 USD
Maximaler:
2 639.27 USD (90.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
43.68% (1 953.90 USD)
Kapital:
2.66% (78.55 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 417
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 3.5M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 020.80 USD
Schlechtester Trade: -824 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +557.48 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -252.99 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
