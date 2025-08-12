- 자본
- 축소
트레이드:
419
이익 거래:
160 (38.18%)
손실 거래:
259 (61.81%)
최고의 거래:
2 020.80 USD
최악의 거래:
-823.83 USD
총 수익:
13 683.32 USD (24 131 998 pips)
총 손실:
-11 581.61 USD (20 258 501 pips)
연속 최대 이익:
11 (557.48 USD)
연속 최대 이익:
3 792.90 USD (3)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
14.69%
최대 입금량:
1.41%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
0.80
롱(주식매수):
332 (79.24%)
숏(주식차입매도):
87 (20.76%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
5.02 USD
평균 이익:
85.52 USD
평균 손실:
-44.72 USD
연속 최대 손실:
24 (-252.99 USD)
연속 최대 손실:
-1 314.76 USD (2)
월별 성장률:
-4.26%
연간 예측:
-51.69%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
935.23 USD
최대한의:
2 639.27 USD (90.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
43.68% (1 953.90 USD)
자본금별:
2.66% (78.55 USD)
