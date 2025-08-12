- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
416
盈利交易:
158 (37.98%)
亏损交易:
258 (62.02%)
最好交易:
2 020.80 USD
最差交易:
-823.83 USD
毛利:
13 473.66 USD (23 712 689 pips)
毛利亏损:
-11 549.90 USD (20 195 074 pips)
最大连续赢利:
11 (557.48 USD)
最大连续盈利:
3 792.90 USD (3)
夏普比率:
0.06
交易活动:
12.27%
最大入金加载:
1.41%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
19 小时
采收率:
0.73
长期交易:
329 (79.09%)
短期交易:
87 (20.91%)
利润因子:
1.17
预期回报:
4.62 USD
平均利润:
85.28 USD
平均损失:
-44.77 USD
最大连续失误:
24 (-252.99 USD)
最大连续亏损:
-1 314.76 USD (2)
每月增长:
-17.45%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
935.23 USD
最大值:
2 639.27 USD (90.12%)
相对跌幅:
结余:
43.68% (1 953.90 USD)
净值:
2.66% (78.55 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|416
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|3.5M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 020.80 USD
最差交易: -824 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +557.48 USD
最大连续亏损: -252.99 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
44%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
97
0%
416
37%
12%
1.16
4.62
USD
USD
44%
1:100