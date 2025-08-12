SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Bxysbtbifysj
Thi Chau Tho Nguyen

Bxysbtbifysj

Thi Chau Tho Nguyen
0 recensioni
Affidabilità
83 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 47%
Exness-MT5Real6
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
392
Profit Trade:
153 (39.03%)
Loss Trade:
239 (60.97%)
Best Trade:
2 020.80 USD
Worst Trade:
-823.83 USD
Profitto lordo:
12 566.16 USD (22 197 266 pips)
Perdita lorda:
-10 572.65 USD (18 383 375 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (557.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 792.90 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
10.24%
Massimo carico di deposito:
1.41%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
0.76
Long Trade:
311 (79.34%)
Short Trade:
81 (20.66%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
5.09 USD
Profitto medio:
82.13 USD
Perdita media:
-44.24 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-252.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 314.76 USD (2)
Crescita mensile:
-1.44%
Previsione annuale:
-17.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
935.23 USD
Massimale:
2 639.27 USD (90.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.68% (1 953.90 USD)
Per equità:
2.66% (78.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 392
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 3.8M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 020.80 USD
Worst Trade: -824 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +557.48 USD
Massima perdita consecutiva: -252.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.21 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.08 09:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.31 11:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 12:27
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.23 23:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.23 05:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 12:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.19% of days out of 540 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Bxysbtbifysj
30USD al mese
47%
0
0
USD
3.1K
USD
83
0%
392
39%
10%
1.18
5.09
USD
44%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.