- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
392
Profit Trade:
153 (39.03%)
Loss Trade:
239 (60.97%)
Best Trade:
2 020.80 USD
Worst Trade:
-823.83 USD
Profitto lordo:
12 566.16 USD (22 197 266 pips)
Perdita lorda:
-10 572.65 USD (18 383 375 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (557.48 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 792.90 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
10.24%
Massimo carico di deposito:
1.41%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
0.76
Long Trade:
311 (79.34%)
Short Trade:
81 (20.66%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
5.09 USD
Profitto medio:
82.13 USD
Perdita media:
-44.24 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-252.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 314.76 USD (2)
Crescita mensile:
-1.44%
Previsione annuale:
-17.50%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
935.23 USD
Massimale:
2 639.27 USD (90.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.68% (1 953.90 USD)
Per equità:
2.66% (78.55 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|392
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|3.8M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 020.80 USD
Worst Trade: -824 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +557.48 USD
Massima perdita consecutiva: -252.99 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
47%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
83
0%
392
39%
10%
1.18
5.09
USD
USD
44%
1:100