Igor Holko

PipHunt Alpari

Igor Holko
0 comentários
Confiabilidade
55 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2024 9%
Alpari-MT5
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
671
Negociações com lucro:
486 (72.42%)
Negociações com perda:
185 (27.57%)
Melhor negociação:
131.02 USD
Pior negociação:
-282.05 USD
Lucro bruto:
6 556.53 USD (132 242 pips)
Perda bruta:
-5 774.12 USD (168 455 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (52.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
430.69 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
58.72%
Depósito máximo carregado:
10.02%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.96
Negociações longas:
352 (52.46%)
Negociações curtas:
319 (47.54%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
1.17 USD
Lucro médio:
13.49 USD
Perda média:
-31.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-395.83 USD)
Máxima perda consecutiva:
-413.93 USD (2)
Crescimento mensal:
-4.08%
Previsão anual:
-49.55%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
283.92 USD
Máximo:
813.38 USD (39.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.80% (673.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.57% (251.46 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 408
GBPUSD 74
EURUSD 56
AUDUSD 25
USDCHF 18
XAGUSD 17
AUDCAD 15
USDJPY 15
AUDCHF 12
USDCAD 7
GBPCAD 5
EURAUD 5
USDSGD 4
EURCAD 3
US500 2
EURCHF 2
NZDUSD 2
GBPCHF 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 885
GBPUSD 9
EURUSD 93
AUDUSD -30
USDCHF -25
XAGUSD -109
AUDCAD 47
USDJPY 38
AUDCHF -56
USDCAD 7
GBPCAD 6
EURAUD -17
USDSGD -13
EURCAD 2
US500 -56
EURCHF -3
NZDUSD 2
GBPCHF 1
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -40K
GBPUSD 2.2K
EURUSD 3.3K
AUDUSD -299
USDCHF -563
XAGUSD -619
AUDCAD 1.6K
USDJPY 1.3K
AUDCHF -1.1K
USDCAD 215
GBPCAD 938
EURAUD -2.3K
USDSGD -371
EURCAD 295
US500 -557
EURCHF -203
NZDUSD 257
GBPCHF 110
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +131.02 USD
Pior negociação: -282 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +52.65 USD
Máxima perda consecutiva: -395.83 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Alpari-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RannForex-Server
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.05 × 59
Exness-MT5Real7
0.08 × 161
ICMarketsEU-MT5
0.09 × 92
Coinexx-Live
0.09 × 11
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 283
QTrade-Server
0.33 × 3
Exness-MT5Real15
0.33 × 3
OctaFX-Real2
0.33 × 27
AdmiralMarkets-MT5
0.37 × 51
RoboForex-ECN
0.37 × 182
GoMarkets-Live
0.42 × 19
Tickmill-Live
0.43 × 7
Exness-MT5Real5
0.44 × 236
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
TitanFX-MT5-01
0.51 × 879
FusionMarkets-Live
0.56 × 71
HTOTAL.RU-MT5
0.65 × 71
FIBOGroup-MT5 Server
0.74 × 46
ICMarkets-MT5
0.76 × 916
Alpari-MT5
0.82 × 11123
55 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.11.19 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 04:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 22:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 07:28
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.29% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
