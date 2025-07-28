리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXOpen-MT5 0.00 × 2 Just2Trade-MT5 0.00 × 1 Exness-MT5Real28 0.00 × 1 Exness-MT5Real6 0.00 × 1 RannForex-Server 0.00 × 3 Exness-MT5Real2 0.05 × 59 ICMarketsEU-MT5 0.06 × 135 Coinexx-Live 0.09 × 11 Exness-MT5Real7 0.09 × 175 AlpariEvrasia-MT5 0.17 × 283 OctaFX-Real2 0.20 × 44 Exness-MT5Real15 0.25 × 4 QTrade-Server 0.33 × 3 AdmiralMarkets-MT5 0.37 × 51 RoboForex-ECN 0.37 × 182 Tickmill-Live 0.38 × 8 Exness-MT5Real5 0.40 × 275 GoMarkets-Live 0.42 × 19 FusionMarkets-Live 0.45 × 89 AlpariEvrasia-Real01 0.47 × 43 TitanFX-MT5-01 0.47 × 979 HTOTAL.RU-MT5 0.65 × 71 FIBOGroup-MT5 Server 0.74 × 46 ICMarkets-MT5 0.76 × 916 Alpari-MT5 0.82 × 11195 55 더...