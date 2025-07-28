시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Meta9 Alpari
Igor Holko

Meta9 Alpari

Igor Holko
0 리뷰
안정성
57
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 11%
Alpari-MT5
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
674
이익 거래:
488 (72.40%)
손실 거래:
186 (27.60%)
최고의 거래:
131.02 USD
최악의 거래:
-282.05 USD
총 수익:
6 573.67 USD (133 960 pips)
총 손실:
-5 775.46 USD (168 616 pips)
연속 최대 이익:
12 (52.65 USD)
연속 최대 이익:
430.69 USD (7)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
57.18%
최대 입금량:
10.02%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
0.98
롱(주식매수):
354 (52.52%)
숏(주식차입매도):
320 (47.48%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
1.18 USD
평균 이익:
13.47 USD
평균 손실:
-31.05 USD
연속 최대 손실:
4 (-395.83 USD)
연속 최대 손실:
-413.93 USD (2)
월별 성장률:
1.50%
연간 예측:
18.15%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
283.92 USD
최대한의:
813.38 USD (39.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
48.80% (673.69 USD)
자본금별:
26.57% (251.46 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 409
GBPUSD 74
EURUSD 56
AUDUSD 25
USDCHF 18
XAGUSD 17
AUDCAD 15
USDJPY 15
AUDCHF 12
USDCAD 7
GBPCAD 5
EURAUD 5
USDSGD 4
EURCAD 4
US500 2
EURCHF 2
NZDUSD 2
GBPCHF 1
CADCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 902
GBPUSD 9
EURUSD 93
AUDUSD -30
USDCHF -25
XAGUSD -109
AUDCAD 47
USDJPY 38
AUDCHF -56
USDCAD 7
GBPCAD 6
EURAUD -17
USDSGD -13
EURCAD 1
US500 -56
EURCHF -3
NZDUSD 2
GBPCHF 1
CADCHF 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -39K
GBPUSD 2.2K
EURUSD 3.3K
AUDUSD -299
USDCHF -563
XAGUSD -619
AUDCAD 1.6K
USDJPY 1.3K
AUDCHF -1.1K
USDCAD 215
GBPCAD 938
EURAUD -2.3K
USDSGD -371
EURCAD 134
US500 -557
EURCHF -203
NZDUSD 257
GBPCHF 110
CADCHF 53
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +131.02 USD
최악의 거래: -282 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +52.65 USD
연속 최대 손실: -395.83 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXOpen-MT5
0.00 × 2
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 3
Exness-MT5Real2
0.05 × 59
ICMarketsEU-MT5
0.06 × 135
Coinexx-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real7
0.09 × 175
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 283
OctaFX-Real2
0.20 × 44
Exness-MT5Real15
0.25 × 4
QTrade-Server
0.33 × 3
AdmiralMarkets-MT5
0.37 × 51
RoboForex-ECN
0.37 × 182
Tickmill-Live
0.38 × 8
Exness-MT5Real5
0.40 × 275
GoMarkets-Live
0.42 × 19
FusionMarkets-Live
0.45 × 89
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
TitanFX-MT5-01
0.47 × 979
HTOTAL.RU-MT5
0.65 × 71
FIBOGroup-MT5 Server
0.74 × 46
ICMarkets-MT5
0.76 × 916
Alpari-MT5
0.82 × 11195
55 더...
리뷰 없음
2026.01.05 07:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 10:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 04:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 22:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 07:28
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.29% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
