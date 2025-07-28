- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
671
Transacciones Rentables:
486 (72.42%)
Transacciones Irrentables:
185 (27.57%)
Mejor transacción:
131.02 USD
Peor transacción:
-282.05 USD
Beneficio Bruto:
6 556.53 USD (132 242 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 774.12 USD (168 455 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (52.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
430.69 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
58.72%
Carga máxima del depósito:
10.02%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.96
Transacciones Largas:
352 (52.46%)
Transacciones Cortas:
319 (47.54%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
1.17 USD
Beneficio medio:
13.49 USD
Pérdidas medias:
-31.21 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-395.83 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-413.93 USD (2)
Crecimiento al mes:
-4.08%
Pronóstico anual:
-49.55%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
283.92 USD
Máxima:
813.38 USD (39.09%)
Reducción relativa:
De balance:
48.80% (673.69 USD)
De fondos:
26.57% (251.46 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|408
|GBPUSD
|74
|EURUSD
|56
|AUDUSD
|25
|USDCHF
|18
|XAGUSD
|17
|AUDCAD
|15
|USDJPY
|15
|AUDCHF
|12
|USDCAD
|7
|GBPCAD
|5
|EURAUD
|5
|USDSGD
|4
|EURCAD
|3
|US500
|2
|EURCHF
|2
|NZDUSD
|2
|GBPCHF
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|885
|GBPUSD
|9
|EURUSD
|93
|AUDUSD
|-30
|USDCHF
|-25
|XAGUSD
|-109
|AUDCAD
|47
|USDJPY
|38
|AUDCHF
|-56
|USDCAD
|7
|GBPCAD
|6
|EURAUD
|-17
|USDSGD
|-13
|EURCAD
|2
|US500
|-56
|EURCHF
|-3
|NZDUSD
|2
|GBPCHF
|1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-40K
|GBPUSD
|2.2K
|EURUSD
|3.3K
|AUDUSD
|-299
|USDCHF
|-563
|XAGUSD
|-619
|AUDCAD
|1.6K
|USDJPY
|1.3K
|AUDCHF
|-1.1K
|USDCAD
|215
|GBPCAD
|938
|EURAUD
|-2.3K
|USDSGD
|-371
|EURCAD
|295
|US500
|-557
|EURCHF
|-203
|NZDUSD
|257
|GBPCHF
|110
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +131.02 USD
Peor transacción: -282 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +52.65 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -395.83 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Alpari-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RannForex-Server
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.05 × 59
|
Exness-MT5Real7
|0.08 × 161
|
ICMarketsEU-MT5
|0.09 × 92
|
Coinexx-Live
|0.09 × 11
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.17 × 283
|
QTrade-Server
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real15
|0.33 × 3
|
OctaFX-Real2
|0.33 × 27
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.37 × 51
|
RoboForex-ECN
|0.37 × 182
|
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
|
Tickmill-Live
|0.43 × 7
|
Exness-MT5Real5
|0.44 × 236
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.47 × 43
|
TitanFX-MT5-01
|0.51 × 879
|
FusionMarkets-Live
|0.56 × 71
|
HTOTAL.RU-MT5
|0.65 × 71
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.74 × 46
|
ICMarkets-MT5
|0.76 × 916
|
Alpari-MT5
|0.82 × 11123
