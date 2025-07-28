SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / PipHunt Alpari
Igor Holko

PipHunt Alpari

Igor Holko
0 comentarios
Fiabilidad
55 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2024 9%
Alpari-MT5
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
671
Transacciones Rentables:
486 (72.42%)
Transacciones Irrentables:
185 (27.57%)
Mejor transacción:
131.02 USD
Peor transacción:
-282.05 USD
Beneficio Bruto:
6 556.53 USD (132 242 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 774.12 USD (168 455 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (52.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
430.69 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
58.72%
Carga máxima del depósito:
10.02%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.96
Transacciones Largas:
352 (52.46%)
Transacciones Cortas:
319 (47.54%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
1.17 USD
Beneficio medio:
13.49 USD
Pérdidas medias:
-31.21 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-395.83 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-413.93 USD (2)
Crecimiento al mes:
-4.08%
Pronóstico anual:
-49.55%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
283.92 USD
Máxima:
813.38 USD (39.09%)
Reducción relativa:
De balance:
48.80% (673.69 USD)
De fondos:
26.57% (251.46 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 408
GBPUSD 74
EURUSD 56
AUDUSD 25
USDCHF 18
XAGUSD 17
AUDCAD 15
USDJPY 15
AUDCHF 12
USDCAD 7
GBPCAD 5
EURAUD 5
USDSGD 4
EURCAD 3
US500 2
EURCHF 2
NZDUSD 2
GBPCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 885
GBPUSD 9
EURUSD 93
AUDUSD -30
USDCHF -25
XAGUSD -109
AUDCAD 47
USDJPY 38
AUDCHF -56
USDCAD 7
GBPCAD 6
EURAUD -17
USDSGD -13
EURCAD 2
US500 -56
EURCHF -3
NZDUSD 2
GBPCHF 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -40K
GBPUSD 2.2K
EURUSD 3.3K
AUDUSD -299
USDCHF -563
XAGUSD -619
AUDCAD 1.6K
USDJPY 1.3K
AUDCHF -1.1K
USDCAD 215
GBPCAD 938
EURAUD -2.3K
USDSGD -371
EURCAD 295
US500 -557
EURCHF -203
NZDUSD 257
GBPCHF 110
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +131.02 USD
Peor transacción: -282 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +52.65 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -395.83 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Alpari-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RannForex-Server
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.05 × 59
Exness-MT5Real7
0.08 × 161
ICMarketsEU-MT5
0.09 × 92
Coinexx-Live
0.09 × 11
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 283
QTrade-Server
0.33 × 3
Exness-MT5Real15
0.33 × 3
OctaFX-Real2
0.33 × 27
AdmiralMarkets-MT5
0.37 × 51
RoboForex-ECN
0.37 × 182
GoMarkets-Live
0.42 × 19
Tickmill-Live
0.43 × 7
Exness-MT5Real5
0.44 × 236
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
TitanFX-MT5-01
0.51 × 879
FusionMarkets-Live
0.56 × 71
HTOTAL.RU-MT5
0.65 × 71
FIBOGroup-MT5 Server
0.74 × 46
ICMarkets-MT5
0.76 × 916
Alpari-MT5
0.82 × 11123
otros 55...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.11.19 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 04:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 22:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 07:28
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.29% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
PipHunt Alpari
100 USD al mes
9%
0
0
USD
732
USD
55
95%
671
72%
59%
1.13
1.17
USD
49%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.