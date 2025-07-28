СигналыРазделы
Igor Holko

PipHunt Alpari

Igor Holko
0 отзывов
Надежность
55 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2024 10%
Alpari-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
668
Прибыльных трейдов:
485 (72.60%)
Убыточных трейдов:
183 (27.40%)
Лучший трейд:
131.02 USD
Худший трейд:
-282.05 USD
Общая прибыль:
6 555.16 USD (132 103 pips)
Общий убыток:
-5 766.33 USD (167 412 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (52.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
430.69 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
58.72%
Макс. загрузка депозита:
10.02%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.97
Длинных трейдов:
351 (52.54%)
Коротких трейдов:
317 (47.46%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
1.18 USD
Средняя прибыль:
13.52 USD
Средний убыток:
-31.51 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-395.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-413.93 USD (2)
Прирост в месяц:
-3.23%
Годовой прогноз:
-39.24%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
283.92 USD
Максимальная:
813.38 USD (39.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.80% (673.69 USD)
По эквити:
26.57% (251.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 408
GBPUSD 74
EURUSD 56
AUDUSD 23
USDCHF 18
XAGUSD 17
AUDCAD 15
USDJPY 15
AUDCHF 12
USDCAD 7
GBPCAD 5
USDSGD 4
EURAUD 4
EURCAD 3
US500 2
EURCHF 2
NZDUSD 2
GBPCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 885
GBPUSD 9
EURUSD 93
AUDUSD -31
USDCHF -25
XAGUSD -109
AUDCAD 47
USDJPY 38
AUDCHF -56
USDCAD 7
GBPCAD 6
USDSGD -13
EURAUD -9
EURCAD 2
US500 -56
EURCHF -3
NZDUSD 2
GBPCHF 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -40K
GBPUSD 2.2K
EURUSD 3.3K
AUDUSD -392
USDCHF -563
XAGUSD -619
AUDCAD 1.6K
USDJPY 1.3K
AUDCHF -1.1K
USDCAD 215
GBPCAD 938
USDSGD -371
EURAUD -1.3K
EURCAD 295
US500 -557
EURCHF -203
NZDUSD 257
GBPCHF 110
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +131.02 USD
Худший трейд: -282 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +52.65 USD
Макс. убыток в серии: -395.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RannForex-Server
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.05 × 59
Exness-MT5Real7
0.08 × 161
ICMarketsEU-MT5
0.09 × 92
Coinexx-Live
0.09 × 11
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 283
QTrade-Server
0.33 × 3
Exness-MT5Real15
0.33 × 3
OctaFX-Real2
0.33 × 27
AdmiralMarkets-MT5
0.37 × 51
RoboForex-ECN
0.37 × 182
GoMarkets-Live
0.42 × 19
Tickmill-Live
0.43 × 7
Exness-MT5Real5
0.44 × 236
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
TitanFX-MT5-01
0.51 × 879
FusionMarkets-Live
0.56 × 71
HTOTAL.RU-MT5
0.65 × 71
FIBOGroup-MT5 Server
0.74 × 46
ICMarkets-MT5
0.76 × 916
Alpari-MT5
0.82 × 11123
еще 55...
Нет отзывов
2025.11.19 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 04:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 22:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 07:28
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.29% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PipHunt Alpari
100 USD в месяц
10%
0
0
USD
738
USD
55
95%
668
72%
59%
1.13
1.18
USD
49%
1:500
