Всего трейдов:
668
Прибыльных трейдов:
485 (72.60%)
Убыточных трейдов:
183 (27.40%)
Лучший трейд:
131.02 USD
Худший трейд:
-282.05 USD
Общая прибыль:
6 555.16 USD (132 103 pips)
Общий убыток:
-5 766.33 USD (167 412 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (52.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
430.69 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
58.72%
Макс. загрузка депозита:
10.02%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.97
Длинных трейдов:
351 (52.54%)
Коротких трейдов:
317 (47.46%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
1.18 USD
Средняя прибыль:
13.52 USD
Средний убыток:
-31.51 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-395.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-413.93 USD (2)
Прирост в месяц:
-3.23%
Годовой прогноз:
-39.24%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
283.92 USD
Максимальная:
813.38 USD (39.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.80% (673.69 USD)
По эквити:
26.57% (251.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|408
|GBPUSD
|74
|EURUSD
|56
|AUDUSD
|23
|USDCHF
|18
|XAGUSD
|17
|AUDCAD
|15
|USDJPY
|15
|AUDCHF
|12
|USDCAD
|7
|GBPCAD
|5
|USDSGD
|4
|EURAUD
|4
|EURCAD
|3
|US500
|2
|EURCHF
|2
|NZDUSD
|2
|GBPCHF
|1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|885
|GBPUSD
|9
|EURUSD
|93
|AUDUSD
|-31
|USDCHF
|-25
|XAGUSD
|-109
|AUDCAD
|47
|USDJPY
|38
|AUDCHF
|-56
|USDCAD
|7
|GBPCAD
|6
|USDSGD
|-13
|EURAUD
|-9
|EURCAD
|2
|US500
|-56
|EURCHF
|-3
|NZDUSD
|2
|GBPCHF
|1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-40K
|GBPUSD
|2.2K
|EURUSD
|3.3K
|AUDUSD
|-392
|USDCHF
|-563
|XAGUSD
|-619
|AUDCAD
|1.6K
|USDJPY
|1.3K
|AUDCHF
|-1.1K
|USDCAD
|215
|GBPCAD
|938
|USDSGD
|-371
|EURAUD
|-1.3K
|EURCAD
|295
|US500
|-557
|EURCHF
|-203
|NZDUSD
|257
|GBPCHF
|110
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +131.02 USD
Худший трейд: -282 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +52.65 USD
Макс. убыток в серии: -395.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
RannForex-Server
|0.00 × 3
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
Just2Trade-MT5
|0.00 × 1
Exness-MT5Real2
|0.05 × 59
Exness-MT5Real7
|0.08 × 161
ICMarketsEU-MT5
|0.09 × 92
Coinexx-Live
|0.09 × 11
AlpariEvrasia-MT5
|0.17 × 283
QTrade-Server
|0.33 × 3
Exness-MT5Real15
|0.33 × 3
OctaFX-Real2
|0.33 × 27
AdmiralMarkets-MT5
|0.37 × 51
RoboForex-ECN
|0.37 × 182
GoMarkets-Live
|0.42 × 19
Tickmill-Live
|0.43 × 7
Exness-MT5Real5
|0.44 × 236
AlpariEvrasia-Real01
|0.47 × 43
TitanFX-MT5-01
|0.51 × 879
FusionMarkets-Live
|0.56 × 71
HTOTAL.RU-MT5
|0.65 × 71
FIBOGroup-MT5 Server
|0.74 × 46
ICMarkets-MT5
|0.76 × 916
Alpari-MT5
|0.82 × 11123
