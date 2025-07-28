信号部分
信号 / MetaTrader 5 / PipHunt Alpari
Igor Holko

PipHunt Alpari

Igor Holko
0条评论
可靠性
55
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2024 10%
Alpari-MT5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
668
盈利交易:
485 (72.60%)
亏损交易:
183 (27.40%)
最好交易:
131.02 USD
最差交易:
-282.05 USD
毛利:
6 555.16 USD (132 103 pips)
毛利亏损:
-5 766.33 USD (167 412 pips)
最大连续赢利:
12 (52.65 USD)
最大连续盈利:
430.69 USD (7)
夏普比率:
0.06
交易活动:
58.72%
最大入金加载:
10.02%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
17 小时
采收率:
0.97
长期交易:
351 (52.54%)
短期交易:
317 (47.46%)
利润因子:
1.14
预期回报:
1.18 USD
平均利润:
13.52 USD
平均损失:
-31.51 USD
最大连续失误:
4 (-395.83 USD)
最大连续亏损:
-413.93 USD (2)
每月增长:
-3.23%
年度预测:
-39.24%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
283.92 USD
最大值:
813.38 USD (39.09%)
相对跌幅:
结余:
48.80% (673.69 USD)
净值:
26.57% (251.46 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 408
GBPUSD 74
EURUSD 56
AUDUSD 23
USDCHF 18
XAGUSD 17
AUDCAD 15
USDJPY 15
AUDCHF 12
USDCAD 7
GBPCAD 5
USDSGD 4
EURAUD 4
EURCAD 3
US500 2
EURCHF 2
NZDUSD 2
GBPCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 885
GBPUSD 9
EURUSD 93
AUDUSD -31
USDCHF -25
XAGUSD -109
AUDCAD 47
USDJPY 38
AUDCHF -56
USDCAD 7
GBPCAD 6
USDSGD -13
EURAUD -9
EURCAD 2
US500 -56
EURCHF -3
NZDUSD 2
GBPCHF 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -40K
GBPUSD 2.2K
EURUSD 3.3K
AUDUSD -392
USDCHF -563
XAGUSD -619
AUDCAD 1.6K
USDJPY 1.3K
AUDCHF -1.1K
USDCAD 215
GBPCAD 938
USDSGD -371
EURAUD -1.3K
EURCAD 295
US500 -557
EURCHF -203
NZDUSD 257
GBPCHF 110
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +131.02 USD
最差交易: -282 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +52.65 USD
最大连续亏损: -395.83 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RannForex-Server
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.05 × 59
Exness-MT5Real7
0.08 × 161
ICMarketsEU-MT5
0.09 × 92
Coinexx-Live
0.09 × 11
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 283
QTrade-Server
0.33 × 3
Exness-MT5Real15
0.33 × 3
OctaFX-Real2
0.33 × 27
AdmiralMarkets-MT5
0.37 × 51
RoboForex-ECN
0.37 × 182
GoMarkets-Live
0.42 × 19
Tickmill-Live
0.43 × 7
Exness-MT5Real5
0.44 × 236
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
TitanFX-MT5-01
0.51 × 879
FusionMarkets-Live
0.56 × 71
HTOTAL.RU-MT5
0.65 × 71
FIBOGroup-MT5 Server
0.74 × 46
ICMarkets-MT5
0.76 × 916
Alpari-MT5
0.82 × 11123
55 更多...
没有评论
2025.11.19 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 04:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 22:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 07:28
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.29% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
