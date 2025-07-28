SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Deeplayer Alpari
Igor Holko

Deeplayer Alpari

Igor Holko
0 avis
Fiabilité
42 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 8%
Alpari-MT5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
611
Bénéfice trades:
439 (71.84%)
Perte trades:
172 (28.15%)
Meilleure transaction:
131.02 USD
Pire transaction:
-282.05 USD
Bénéfice brut:
6 450.72 USD (120 728 pips)
Perte brute:
-5 677.03 USD (158 576 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (52.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
430.69 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
74.38%
Charge de dépôt maximale:
10.02%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
0.95
Longs trades:
324 (53.03%)
Courts trades:
287 (46.97%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
1.27 USD
Bénéfice moyen:
14.69 USD
Perte moyenne:
-33.01 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-395.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-413.93 USD (2)
Croissance mensuelle:
-7.17%
Prévision annuelle:
-86.97%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
283.92 USD
Maximal:
813.38 USD (39.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.80% (673.69 USD)
Par fonds propres:
26.57% (251.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 389
GBPUSD 60
EURUSD 56
AUDUSD 21
USDCHF 18
XAGUSD 17
USDJPY 15
AUDCAD 11
AUDCHF 11
USDCAD 7
USDSGD 4
US500 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 892
GBPUSD -19
EURUSD 93
AUDUSD -31
USDCHF -25
XAGUSD -109
USDJPY 38
AUDCAD 46
AUDCHF -49
USDCAD 7
USDSGD -13
US500 -56
1.3K 2.5K 3.8K 5K 6.3K 7.5K 8.8K 10K
1.3K 2.5K 3.8K 5K 6.3K 7.5K 8.8K 10K
1.3K 2.5K 3.8K 5K 6.3K 7.5K 8.8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -40K
GBPUSD -835
EURUSD 3.3K
AUDUSD -465
USDCHF -563
XAGUSD -619
USDJPY 1.3K
AUDCAD 1.4K
AUDCHF -592
USDCAD 215
USDSGD -371
US500 -557
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +131.02 USD
Pire transaction: -282 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +52.65 USD
Perte consécutive maximale: -395.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RannForex-Server
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.05 × 55
Exness-MT5Real7
0.09 × 146
Coinexx-Live
0.09 × 11
ICMarketsEU-MT5
0.11 × 70
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 283
Tickmill-Live
0.20 × 5
AdmiralMarkets-MT5
0.24 × 45
QTrade-Server
0.33 × 3
OctaFX-Real2
0.37 × 19
RoboForex-ECN
0.38 × 178
GoMarkets-Live
0.42 × 19
Exness-MT5Real5
0.43 × 214
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
Exness-MT5Real15
0.50 × 2
TitanFX-MT5-01
0.54 × 809
HTOTAL.RU-MT5
0.62 × 68
FusionMarkets-Live
0.63 × 63
ActivTrades-Server
0.66 × 380
FIBOGroup-MT5 Server
0.73 × 40
ICMarkets-MT5
0.76 × 911
55 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.07.28 07:28
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.29% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Deeplayer Alpari
100 USD par mois
8%
0
0
USD
663
USD
42
94%
611
71%
74%
1.13
1.27
USD
49%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.