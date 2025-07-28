シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / PipHunt Alpari
Igor Holko

PipHunt Alpari

Igor Holko
レビュー0件
信頼性
55週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 9%
Alpari-MT5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
671
利益トレード:
486 (72.42%)
損失トレード:
185 (27.57%)
ベストトレード:
131.02 USD
最悪のトレード:
-282.05 USD
総利益:
6 556.53 USD (132 242 pips)
総損失:
-5 774.12 USD (168 455 pips)
最大連続の勝ち:
12 (52.65 USD)
最大連続利益:
430.69 USD (7)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
58.72%
最大入金額:
10.02%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.96
長いトレード:
352 (52.46%)
短いトレード:
319 (47.54%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
1.17 USD
平均利益:
13.49 USD
平均損失:
-31.21 USD
最大連続の負け:
4 (-395.83 USD)
最大連続損失:
-413.93 USD (2)
月間成長:
-4.08%
年間予想:
-49.55%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
283.92 USD
最大の:
813.38 USD (39.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.80% (673.69 USD)
エクイティによる:
26.57% (251.46 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 408
GBPUSD 74
EURUSD 56
AUDUSD 25
USDCHF 18
XAGUSD 17
AUDCAD 15
USDJPY 15
AUDCHF 12
USDCAD 7
GBPCAD 5
EURAUD 5
USDSGD 4
EURCAD 3
US500 2
EURCHF 2
NZDUSD 2
GBPCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 885
GBPUSD 9
EURUSD 93
AUDUSD -30
USDCHF -25
XAGUSD -109
AUDCAD 47
USDJPY 38
AUDCHF -56
USDCAD 7
GBPCAD 6
EURAUD -17
USDSGD -13
EURCAD 2
US500 -56
EURCHF -3
NZDUSD 2
GBPCHF 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -40K
GBPUSD 2.2K
EURUSD 3.3K
AUDUSD -299
USDCHF -563
XAGUSD -619
AUDCAD 1.6K
USDJPY 1.3K
AUDCHF -1.1K
USDCAD 215
GBPCAD 938
EURAUD -2.3K
USDSGD -371
EURCAD 295
US500 -557
EURCHF -203
NZDUSD 257
GBPCHF 110
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +131.02 USD
最悪のトレード: -282 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +52.65 USD
最大連続損失: -395.83 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RannForex-Server
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.05 × 59
Exness-MT5Real7
0.08 × 161
ICMarketsEU-MT5
0.09 × 92
Coinexx-Live
0.09 × 11
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 283
QTrade-Server
0.33 × 3
Exness-MT5Real15
0.33 × 3
OctaFX-Real2
0.33 × 27
AdmiralMarkets-MT5
0.37 × 51
RoboForex-ECN
0.37 × 182
GoMarkets-Live
0.42 × 19
Tickmill-Live
0.43 × 7
Exness-MT5Real5
0.44 × 236
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
TitanFX-MT5-01
0.51 × 879
FusionMarkets-Live
0.56 × 71
HTOTAL.RU-MT5
0.65 × 71
FIBOGroup-MT5 Server
0.74 × 46
ICMarkets-MT5
0.76 × 916
Alpari-MT5
0.82 × 11123
55 より多く...
レビューなし
2025.11.19 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 04:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 22:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 07:28
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.29% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
