SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Deeplayer Alpari
Igor Holko

Deeplayer Alpari

Igor Holko
0 inceleme
Güvenilirlik
42 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 8%
Alpari-MT5
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
611
Kârla kapanan işlemler:
439 (71.84%)
Zararla kapanan işlemler:
172 (28.15%)
En iyi işlem:
131.02 USD
En kötü işlem:
-282.05 USD
Brüt kâr:
6 450.72 USD (120 728 pips)
Brüt zarar:
-5 677.03 USD (158 576 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (52.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
430.69 USD (7)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
74.38%
Maks. mevduat yükü:
10.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.95
Alış işlemleri:
324 (53.03%)
Satış işlemleri:
287 (46.97%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
1.27 USD
Ortalama kâr:
14.69 USD
Ortalama zarar:
-33.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-395.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-413.93 USD (2)
Aylık büyüme:
-7.45%
Yıllık tahmin:
-86.97%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
283.92 USD
Maksimum:
813.38 USD (39.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.80% (673.69 USD)
Varlığa göre:
26.57% (251.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 389
GBPUSD 60
EURUSD 56
AUDUSD 21
USDCHF 18
XAGUSD 17
USDJPY 15
AUDCAD 11
AUDCHF 11
USDCAD 7
USDSGD 4
US500 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 892
GBPUSD -19
EURUSD 93
AUDUSD -31
USDCHF -25
XAGUSD -109
USDJPY 38
AUDCAD 46
AUDCHF -49
USDCAD 7
USDSGD -13
US500 -56
1.3K 2.5K 3.8K 5K 6.3K 7.5K 8.8K 10K
1.3K 2.5K 3.8K 5K 6.3K 7.5K 8.8K 10K
1.3K 2.5K 3.8K 5K 6.3K 7.5K 8.8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -40K
GBPUSD -835
EURUSD 3.3K
AUDUSD -465
USDCHF -563
XAGUSD -619
USDJPY 1.3K
AUDCAD 1.4K
AUDCHF -592
USDCAD 215
USDSGD -371
US500 -557
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +131.02 USD
En kötü işlem: -282 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +52.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -395.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Alpari-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RannForex-Server
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.05 × 55
Exness-MT5Real7
0.09 × 146
Coinexx-Live
0.09 × 11
ICMarketsEU-MT5
0.11 × 70
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 283
Tickmill-Live
0.20 × 5
AdmiralMarkets-MT5
0.24 × 45
QTrade-Server
0.33 × 3
OctaFX-Real2
0.37 × 19
RoboForex-ECN
0.38 × 178
GoMarkets-Live
0.42 × 19
Exness-MT5Real5
0.43 × 214
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
Exness-MT5Real15
0.50 × 2
TitanFX-MT5-01
0.54 × 809
HTOTAL.RU-MT5
0.62 × 68
FusionMarkets-Live
0.63 × 63
ActivTrades-Server
0.66 × 380
FIBOGroup-MT5 Server
0.73 × 40
ICMarkets-MT5
0.76 × 911
55 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.07.28 07:28
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.29% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Deeplayer Alpari
Ayda 100 USD
8%
0
0
USD
663
USD
42
94%
611
71%
74%
1.13
1.27
USD
49%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.