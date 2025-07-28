SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Deeplayer Alpari
Igor Holko

Deeplayer Alpari

Igor Holko
0 recensioni
Affidabilità
42 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2024 8%
Alpari-MT5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
611
Profit Trade:
439 (71.84%)
Loss Trade:
172 (28.15%)
Best Trade:
131.02 USD
Worst Trade:
-282.05 USD
Profitto lordo:
6 450.72 USD (120 728 pips)
Perdita lorda:
-5 677.03 USD (158 576 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (52.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
430.69 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
74.38%
Massimo carico di deposito:
10.02%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.95
Long Trade:
324 (53.03%)
Short Trade:
287 (46.97%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
1.27 USD
Profitto medio:
14.69 USD
Perdita media:
-33.01 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-395.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-413.93 USD (2)
Crescita mensile:
-7.45%
Previsione annuale:
-86.97%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
283.92 USD
Massimale:
813.38 USD (39.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.80% (673.69 USD)
Per equità:
26.57% (251.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 389
GBPUSD 60
EURUSD 56
AUDUSD 21
USDCHF 18
XAGUSD 17
USDJPY 15
AUDCAD 11
AUDCHF 11
USDCAD 7
USDSGD 4
US500 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 892
GBPUSD -19
EURUSD 93
AUDUSD -31
USDCHF -25
XAGUSD -109
USDJPY 38
AUDCAD 46
AUDCHF -49
USDCAD 7
USDSGD -13
US500 -56
1.3K 2.5K 3.8K 5K 6.3K 7.5K 8.8K 10K
1.3K 2.5K 3.8K 5K 6.3K 7.5K 8.8K 10K
1.3K 2.5K 3.8K 5K 6.3K 7.5K 8.8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -40K
GBPUSD -835
EURUSD 3.3K
AUDUSD -465
USDCHF -563
XAGUSD -619
USDJPY 1.3K
AUDCAD 1.4K
AUDCHF -592
USDCAD 215
USDSGD -371
US500 -557
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +131.02 USD
Worst Trade: -282 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +52.65 USD
Massima perdita consecutiva: -395.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RannForex-Server
0.00 × 3
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FXOpen-MT5
0.00 × 2
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.05 × 55
Exness-MT5Real7
0.09 × 146
Coinexx-Live
0.09 × 11
ICMarketsEU-MT5
0.11 × 70
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 283
Tickmill-Live
0.20 × 5
AdmiralMarkets-MT5
0.24 × 45
QTrade-Server
0.33 × 3
OctaFX-Real2
0.37 × 19
RoboForex-ECN
0.38 × 178
GoMarkets-Live
0.42 × 19
Exness-MT5Real5
0.43 × 214
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
Exness-MT5Real15
0.50 × 2
TitanFX-MT5-01
0.54 × 809
HTOTAL.RU-MT5
0.62 × 68
FusionMarkets-Live
0.63 × 63
ActivTrades-Server
0.66 × 380
FIBOGroup-MT5 Server
0.73 × 40
ICMarkets-MT5
0.76 × 911
55 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.07.28 07:28
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.29% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Deeplayer Alpari
100USD al mese
8%
0
0
USD
663
USD
42
94%
611
71%
74%
1.13
1.27
USD
49%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.