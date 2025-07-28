SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / PipHunt Alpari
Igor Holko

PipHunt Alpari

Igor Holko
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
56 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 9%
Alpari-MT5
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
673
Gewinntrades:
487 (72.36%)
Verlusttrades:
186 (27.64%)
Bester Trade:
131.02 USD
Schlechtester Trade:
-282.05 USD
Bruttoprofit:
6 557.09 USD (132 295 pips)
Bruttoverlust:
-5 775.38 USD (168 616 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (52.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
430.69 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
58.72%
Max deposit load:
10.02%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
18 Stunden
Erholungsfaktor:
0.96
Long-Positionen:
353 (52.45%)
Short-Positionen:
320 (47.55%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
1.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-31.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-395.83 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-413.93 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-2.24%
Jahresprognose:
-27.14%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
283.92 USD
Maximaler:
813.38 USD (39.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
48.80% (673.69 USD)
Kapital:
26.57% (251.46 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 408
GBPUSD 74
EURUSD 56
AUDUSD 25
USDCHF 18
XAGUSD 17
AUDCAD 15
USDJPY 15
AUDCHF 12
USDCAD 7
GBPCAD 5
EURAUD 5
USDSGD 4
EURCAD 4
US500 2
EURCHF 2
NZDUSD 2
GBPCHF 1
CADCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 885
GBPUSD 9
EURUSD 93
AUDUSD -30
USDCHF -25
XAGUSD -109
AUDCAD 47
USDJPY 38
AUDCHF -56
USDCAD 7
GBPCAD 6
EURAUD -17
USDSGD -13
EURCAD 1
US500 -56
EURCHF -3
NZDUSD 2
GBPCHF 1
CADCHF 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -40K
GBPUSD 2.2K
EURUSD 3.3K
AUDUSD -299
USDCHF -563
XAGUSD -619
AUDCAD 1.6K
USDJPY 1.3K
AUDCHF -1.1K
USDCAD 215
GBPCAD 938
EURAUD -2.3K
USDSGD -371
EURCAD 134
US500 -557
EURCHF -203
NZDUSD 257
GBPCHF 110
CADCHF 53
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +131.02 USD
Schlechtester Trade: -282 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +52.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -395.83 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Alpari-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXOpen-MT5
0.00 × 2
Just2Trade-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 3
Exness-MT5Real2
0.05 × 59
ICMarketsEU-MT5
0.06 × 135
Coinexx-Live
0.09 × 11
Exness-MT5Real7
0.09 × 175
AlpariEvrasia-MT5
0.17 × 283
OctaFX-Real2
0.20 × 44
Exness-MT5Real15
0.25 × 4
QTrade-Server
0.33 × 3
AdmiralMarkets-MT5
0.37 × 51
RoboForex-ECN
0.37 × 182
Tickmill-Live
0.38 × 8
Exness-MT5Real5
0.40 × 275
GoMarkets-Live
0.42 × 19
FusionMarkets-Live
0.45 × 89
AlpariEvrasia-Real01
0.47 × 43
TitanFX-MT5-01
0.47 × 979
HTOTAL.RU-MT5
0.65 × 71
FIBOGroup-MT5 Server
0.74 × 46
ICMarkets-MT5
0.76 × 916
Alpari-MT5
0.82 × 11195
noch 55 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.11.19 18:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.19 04:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 22:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.22 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 07:28
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 1.29% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
PipHunt Alpari
100 USD pro Monat
9%
0
0
USD
731
USD
56
95%
673
72%
59%
1.13
1.16
USD
49%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.