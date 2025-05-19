SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / EA Gold Snap High Risk
Feila Mutia Andarwati

EA Gold Snap High Risk

Feila Mutia Andarwati
0 comentários
Confiabilidade
31 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 190%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 741
Negociações com lucro:
2 036 (74.27%)
Negociações com perda:
705 (25.72%)
Melhor negociação:
228.67 USD
Pior negociação:
-131.56 USD
Lucro bruto:
8 953.81 USD (145 616 pips)
Perda bruta:
-4 256.85 USD (115 117 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1226 (261.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 144.73 USD (22)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
6.35%
Depósito máximo carregado:
110.25%
Último negócio:
16 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
5.29
Negociações longas:
635 (23.17%)
Negociações curtas:
2 106 (76.83%)
Fator de lucro:
2.10
Valor esperado:
1.71 USD
Lucro médio:
4.40 USD
Perda média:
-6.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
201 (-53.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-440.57 USD (23)
Crescimento mensal:
17.54%
Previsão anual:
212.84%
Algotrading:
44%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
888.08 USD (23.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.27% (888.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.53% (1 031.55 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURGBP.sv 1430
AUDNZD.sv 307
EURUSD.sv 166
XAUUSD.sv 157
GBPUSD.sv 144
USDCAD.sv 97
NZDCAD.sv 79
AUDUSD.sv 65
AUDCAD.sv 54
NZDUSD.sv 53
EURJPY.sv 46
EURCHF.sv 37
USDJPY.sv 29
GBPJPY.sv 29
GBPCAD.sv 27
USDCHF.sv 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURGBP.sv 203
AUDNZD.sv 272
EURUSD.sv -257
XAUUSD.sv 3.9K
GBPUSD.sv 8
USDCAD.sv -160
NZDCAD.sv -59
AUDUSD.sv 182
AUDCAD.sv 62
NZDUSD.sv 104
EURJPY.sv 153
EURCHF.sv 197
USDJPY.sv 8
GBPJPY.sv 101
GBPCAD.sv -116
USDCHF.sv 68
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURGBP.sv 16K
AUDNZD.sv -6.2K
EURUSD.sv -11K
XAUUSD.sv 28K
GBPUSD.sv -3.6K
USDCAD.sv -6.2K
NZDCAD.sv -630
AUDUSD.sv 2.6K
AUDCAD.sv 437
NZDUSD.sv 2.8K
EURJPY.sv 6.1K
EURCHF.sv 2.6K
USDJPY.sv -383
GBPJPY.sv 3.5K
GBPCAD.sv -4.1K
USDCHF.sv 650
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +228.67 USD
Pior negociação: -132 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 23
Máximo lucro consecutivo: +261.02 USD
Máxima perda consecutiva: -53.59 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 03:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 16:51
No swaps are charged
2025.12.05 16:51
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 14:23
No swaps are charged
2025.11.21 14:23
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 21:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 23:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 23:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 20:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 18:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
