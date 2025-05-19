- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 741
Negociações com lucro:
2 036 (74.27%)
Negociações com perda:
705 (25.72%)
Melhor negociação:
228.67 USD
Pior negociação:
-131.56 USD
Lucro bruto:
8 953.81 USD (145 616 pips)
Perda bruta:
-4 256.85 USD (115 117 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1226 (261.02 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 144.73 USD (22)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
6.35%
Depósito máximo carregado:
110.25%
Último negócio:
16 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
5.29
Negociações longas:
635 (23.17%)
Negociações curtas:
2 106 (76.83%)
Fator de lucro:
2.10
Valor esperado:
1.71 USD
Lucro médio:
4.40 USD
Perda média:
-6.04 USD
Máximo de perdas consecutivas:
201 (-53.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-440.57 USD (23)
Crescimento mensal:
17.54%
Previsão anual:
212.84%
Algotrading:
44%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
888.08 USD (23.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.27% (888.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.53% (1 031.55 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURGBP.sv
|1430
|AUDNZD.sv
|307
|EURUSD.sv
|166
|XAUUSD.sv
|157
|GBPUSD.sv
|144
|USDCAD.sv
|97
|NZDCAD.sv
|79
|AUDUSD.sv
|65
|AUDCAD.sv
|54
|NZDUSD.sv
|53
|EURJPY.sv
|46
|EURCHF.sv
|37
|USDJPY.sv
|29
|GBPJPY.sv
|29
|GBPCAD.sv
|27
|USDCHF.sv
|21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURGBP.sv
|203
|AUDNZD.sv
|272
|EURUSD.sv
|-257
|XAUUSD.sv
|3.9K
|GBPUSD.sv
|8
|USDCAD.sv
|-160
|NZDCAD.sv
|-59
|AUDUSD.sv
|182
|AUDCAD.sv
|62
|NZDUSD.sv
|104
|EURJPY.sv
|153
|EURCHF.sv
|197
|USDJPY.sv
|8
|GBPJPY.sv
|101
|GBPCAD.sv
|-116
|USDCHF.sv
|68
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURGBP.sv
|16K
|AUDNZD.sv
|-6.2K
|EURUSD.sv
|-11K
|XAUUSD.sv
|28K
|GBPUSD.sv
|-3.6K
|USDCAD.sv
|-6.2K
|NZDCAD.sv
|-630
|AUDUSD.sv
|2.6K
|AUDCAD.sv
|437
|NZDUSD.sv
|2.8K
|EURJPY.sv
|6.1K
|EURCHF.sv
|2.6K
|USDJPY.sv
|-383
|GBPJPY.sv
|3.5K
|GBPCAD.sv
|-4.1K
|USDCHF.sv
|650
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +228.67 USD
Pior negociação: -132 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 23
Máximo lucro consecutivo: +261.02 USD
Máxima perda consecutiva: -53.59 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
190%
0
0
USD
USD
7K
USD
USD
31
44%
2 741
74%
6%
2.10
1.71
USD
USD
34%
1:400