Ivan Pahlevi

Robot Trading Cerdas

Ivan Pahlevi
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 31%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 586
Kârla kapanan işlemler:
1 907 (73.74%)
Zararla kapanan işlemler:
679 (26.26%)
En iyi işlem:
209.07 USD
En kötü işlem:
-72.42 USD
Brüt kâr:
4 174.02 USD (111 161 pips)
Brüt zarar:
-3 388.25 USD (108 509 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1226 (261.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
261.02 USD (1226)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
75.00%
Maks. mevduat yükü:
110.25%
En son işlem:
12 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.88
Alış işlemleri:
483 (18.68%)
Satış işlemleri:
2 103 (81.32%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
2.19 USD
Ortalama zarar:
-4.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
201 (-53.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-440.57 USD (23)
Aylık büyüme:
7.00%
Yıllık tahmin:
84.96%
Algo alım-satım:
41%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
888.08 USD (23.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.18% (884.44 USD)
Varlığa göre:
33.53% (1 031.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURGBP.sv 1430
AUDNZD.sv 307
EURUSD.sv 166
GBPUSD.sv 144
USDCAD.sv 97
NZDCAD.sv 79
AUDUSD.sv 65
AUDCAD.sv 54
NZDUSD.sv 53
EURJPY.sv 46
EURCHF.sv 37
USDJPY.sv 29
GBPJPY.sv 29
GBPCAD.sv 27
USDCHF.sv 21
XAUUSD.sv 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURGBP.sv 203
AUDNZD.sv 272
EURUSD.sv -257
GBPUSD.sv 8
USDCAD.sv -160
NZDCAD.sv -59
AUDUSD.sv 182
AUDCAD.sv 62
NZDUSD.sv 104
EURJPY.sv 153
EURCHF.sv 197
USDJPY.sv 8
GBPJPY.sv 101
GBPCAD.sv -116
USDCHF.sv 68
XAUUSD.sv 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURGBP.sv 16K
AUDNZD.sv -6.2K
EURUSD.sv -11K
GBPUSD.sv -3.6K
USDCAD.sv -6.2K
NZDCAD.sv -630
AUDUSD.sv 2.6K
AUDCAD.sv 437
NZDUSD.sv 2.8K
EURJPY.sv 6.1K
EURCHF.sv 2.6K
USDJPY.sv -383
GBPJPY.sv 3.5K
GBPCAD.sv -4.1K
USDCHF.sv 650
XAUUSD.sv 641
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +209.07 USD
En kötü işlem: -72 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1226
Maksimum ardışık kayıp: 23
Maksimum ardışık kâr: +261.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -53.59 USD

İnceleme yok
2025.09.23 18:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 20:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 01:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 10:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 17:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 06:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 18:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 05:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
