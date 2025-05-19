SegnaliSezioni
Ivan Pahlevi

Robot Trading Cerdas

Ivan Pahlevi
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 31%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 586
Profit Trade:
1 907 (73.74%)
Loss Trade:
679 (26.26%)
Best Trade:
209.07 USD
Worst Trade:
-72.42 USD
Profitto lordo:
4 174.02 USD (111 161 pips)
Perdita lorda:
-3 388.25 USD (108 509 pips)
Vincite massime consecutive:
1226 (261.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
261.02 USD (1226)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
75.00%
Massimo carico di deposito:
110.25%
Ultimo trade:
11 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
0.88
Long Trade:
483 (18.68%)
Short Trade:
2 103 (81.32%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
2.19 USD
Perdita media:
-4.99 USD
Massime perdite consecutive:
201 (-53.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-440.57 USD (23)
Crescita mensile:
7.00%
Previsione annuale:
84.96%
Algo trading:
41%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
888.08 USD (23.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.18% (884.44 USD)
Per equità:
33.53% (1 031.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURGBP.sv 1430
AUDNZD.sv 307
EURUSD.sv 166
GBPUSD.sv 144
USDCAD.sv 97
NZDCAD.sv 79
AUDUSD.sv 65
AUDCAD.sv 54
NZDUSD.sv 53
EURJPY.sv 46
EURCHF.sv 37
USDJPY.sv 29
GBPJPY.sv 29
GBPCAD.sv 27
USDCHF.sv 21
XAUUSD.sv 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURGBP.sv 203
AUDNZD.sv 272
EURUSD.sv -257
GBPUSD.sv 8
USDCAD.sv -160
NZDCAD.sv -59
AUDUSD.sv 182
AUDCAD.sv 62
NZDUSD.sv 104
EURJPY.sv 153
EURCHF.sv 197
USDJPY.sv 8
GBPJPY.sv 101
GBPCAD.sv -116
USDCHF.sv 68
XAUUSD.sv 19
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURGBP.sv 16K
AUDNZD.sv -6.2K
EURUSD.sv -11K
GBPUSD.sv -3.6K
USDCAD.sv -6.2K
NZDCAD.sv -630
AUDUSD.sv 2.6K
AUDCAD.sv 437
NZDUSD.sv 2.8K
EURJPY.sv 6.1K
EURCHF.sv 2.6K
USDJPY.sv -383
GBPJPY.sv 3.5K
GBPCAD.sv -4.1K
USDCHF.sv 650
XAUUSD.sv 641
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +209.07 USD
Worst Trade: -72 USD
Vincite massime consecutive: 1226
Massime perdite consecutive: 23
Massimo profitto consecutivo: +261.02 USD
Massima perdita consecutiva: -53.59 USD

Non ci sono recensioni
2025.09.23 18:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 20:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 12:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 01:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 10:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 17:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 06:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.95% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 18:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 05:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Robot Trading Cerdas
50USD al mese
31%
0
0
USD
3.3K
USD
18
41%
2 586
73%
75%
1.23
0.30
USD
34%
1:400
Copia

