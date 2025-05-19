SignalsSections
Feila Mutia Andarwati

EA Gold Snap High Risk

Feila Mutia Andarwati
0 reviews
Reliability
31 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 190%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
Trades:
2 741
Profit Trades:
2 036 (74.27%)
Loss Trades:
705 (25.72%)
Best trade:
228.67 USD
Worst trade:
-131.56 USD
Gross Profit:
8 953.81 USD (145 616 pips)
Gross Loss:
-4 256.85 USD (115 117 pips)
Maximum consecutive wins:
1226 (261.02 USD)
Maximal consecutive profit:
1 144.73 USD (22)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading activity:
6.35%
Max deposit load:
110.25%
Latest trade:
12 days ago
Trades per week:
12
Avg holding time:
6 hours
Recovery Factor:
5.29
Long Trades:
635 (23.17%)
Short Trades:
2 106 (76.83%)
Profit Factor:
2.10
Expected Payoff:
1.71 USD
Average Profit:
4.40 USD
Average Loss:
-6.04 USD
Maximum consecutive losses:
201 (-53.59 USD)
Maximal consecutive loss:
-440.57 USD (23)
Monthly growth:
17.54%
Annual Forecast:
212.84%
Algo trading:
44%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
888.08 USD (23.27%)
Relative drawdown:
By Balance:
23.27% (888.08 USD)
By Equity:
33.53% (1 031.55 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
EURGBP.sv 1430
AUDNZD.sv 307
EURUSD.sv 166
XAUUSD.sv 157
GBPUSD.sv 144
USDCAD.sv 97
NZDCAD.sv 79
AUDUSD.sv 65
AUDCAD.sv 54
NZDUSD.sv 53
EURJPY.sv 46
EURCHF.sv 37
USDJPY.sv 29
GBPJPY.sv 29
GBPCAD.sv 27
USDCHF.sv 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
EURGBP.sv 203
AUDNZD.sv 272
EURUSD.sv -257
XAUUSD.sv 3.9K
GBPUSD.sv 8
USDCAD.sv -160
NZDCAD.sv -59
AUDUSD.sv 182
AUDCAD.sv 62
NZDUSD.sv 104
EURJPY.sv 153
EURCHF.sv 197
USDJPY.sv 8
GBPJPY.sv 101
GBPCAD.sv -116
USDCHF.sv 68
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
EURGBP.sv 16K
AUDNZD.sv -6.2K
EURUSD.sv -11K
XAUUSD.sv 28K
GBPUSD.sv -3.6K
USDCAD.sv -6.2K
NZDCAD.sv -630
AUDUSD.sv 2.6K
AUDCAD.sv 437
NZDUSD.sv 2.8K
EURJPY.sv 6.1K
EURCHF.sv 2.6K
USDJPY.sv -383
GBPJPY.sv 3.5K
GBPCAD.sv -4.1K
USDCHF.sv 650
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +228.67 USD
Worst trade: -132 USD
Maximum consecutive wins: 22
Maximum consecutive losses: 23
Maximal consecutive profit: +261.02 USD
Maximal consecutive loss: -53.59 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "TrijayaPratamaFutures-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 03:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 16:51
No swaps are charged
2025.12.05 16:51
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 14:23
No swaps are charged
2025.11.21 14:23
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 21:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 23:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 23:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 20:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 18:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
