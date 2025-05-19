SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / EA Gold Snap High Risk
Feila Mutia Andarwati

EA Gold Snap High Risk

Feila Mutia Andarwati
0 comentarios
Fiabilidad
31 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 190%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 741
Transacciones Rentables:
2 036 (74.27%)
Transacciones Irrentables:
705 (25.72%)
Mejor transacción:
228.67 USD
Peor transacción:
-131.56 USD
Beneficio Bruto:
8 953.81 USD (145 616 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 256.85 USD (115 117 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1226 (261.02 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 144.73 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
6.35%
Carga máxima del depósito:
110.25%
Último trade:
15 días
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
5.29
Transacciones Largas:
635 (23.17%)
Transacciones Cortas:
2 106 (76.83%)
Factor de Beneficio:
2.10
Beneficio Esperado:
1.71 USD
Beneficio medio:
4.40 USD
Pérdidas medias:
-6.04 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
201 (-53.59 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-440.57 USD (23)
Crecimiento al mes:
17.54%
Pronóstico anual:
212.84%
Trading algorítmico:
44%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
888.08 USD (23.27%)
Reducción relativa:
De balance:
23.27% (888.08 USD)
De fondos:
33.53% (1 031.55 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURGBP.sv 1430
AUDNZD.sv 307
EURUSD.sv 166
XAUUSD.sv 157
GBPUSD.sv 144
USDCAD.sv 97
NZDCAD.sv 79
AUDUSD.sv 65
AUDCAD.sv 54
NZDUSD.sv 53
EURJPY.sv 46
EURCHF.sv 37
USDJPY.sv 29
GBPJPY.sv 29
GBPCAD.sv 27
USDCHF.sv 21
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURGBP.sv 203
AUDNZD.sv 272
EURUSD.sv -257
XAUUSD.sv 3.9K
GBPUSD.sv 8
USDCAD.sv -160
NZDCAD.sv -59
AUDUSD.sv 182
AUDCAD.sv 62
NZDUSD.sv 104
EURJPY.sv 153
EURCHF.sv 197
USDJPY.sv 8
GBPJPY.sv 101
GBPCAD.sv -116
USDCHF.sv 68
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURGBP.sv 16K
AUDNZD.sv -6.2K
EURUSD.sv -11K
XAUUSD.sv 28K
GBPUSD.sv -3.6K
USDCAD.sv -6.2K
NZDCAD.sv -630
AUDUSD.sv 2.6K
AUDCAD.sv 437
NZDUSD.sv 2.8K
EURJPY.sv 6.1K
EURCHF.sv 2.6K
USDJPY.sv -383
GBPJPY.sv 3.5K
GBPCAD.sv -4.1K
USDCHF.sv 650
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +228.67 USD
Peor transacción: -132 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 22
Máximo de pérdidas consecutivas: 23
Beneficio máximo consecutivo: +261.02 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -53.59 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 03:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.08 14:36
No swaps are charged on the signal account
2025.12.05 16:51
No swaps are charged
2025.12.05 16:51
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 20:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 14:23
No swaps are charged
2025.11.21 14:23
No swaps are charged
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 21:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 22:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 23:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.30 23:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 20:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 18:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
