- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
610
Negociações com lucro:
494 (80.98%)
Negociações com perda:
116 (19.02%)
Melhor negociação:
126.27 USD
Pior negociação:
-204.24 USD
Lucro bruto:
3 181.70 USD (103 315 pips)
Perda bruta:
-2 385.34 USD (81 128 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (109.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
205.97 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
1.52%
Depósito máximo carregado:
20.72%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
14 minutos
Fator de recuperação:
2.96
Negociações longas:
362 (59.34%)
Negociações curtas:
248 (40.66%)
Fator de lucro:
1.33
Valor esperado:
1.31 USD
Lucro médio:
6.44 USD
Perda média:
-20.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-50.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-204.24 USD (1)
Crescimento mensal:
-4.44%
Previsão anual:
-53.88%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13.70 USD
Máximo:
269.15 USD (8.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.73% (269.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.41% (70.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|610
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDr
|796
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDr
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +126.27 USD
Pior negociação: -204 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +109.25 USD
Máxima perda consecutiva: -50.87 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
46%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
35
100%
610
80%
2%
1.33
1.31
USD
USD
13%
1:500