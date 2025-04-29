SinaisSeções
Alif Nur Sholikhin

Gaji Sertifikasi

Alif Nur Sholikhin
0 comentários
Confiabilidade
35 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 46%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
610
Negociações com lucro:
494 (80.98%)
Negociações com perda:
116 (19.02%)
Melhor negociação:
126.27 USD
Pior negociação:
-204.24 USD
Lucro bruto:
3 181.70 USD (103 315 pips)
Perda bruta:
-2 385.34 USD (81 128 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (109.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
205.97 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
1.52%
Depósito máximo carregado:
20.72%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
14 minutos
Fator de recuperação:
2.96
Negociações longas:
362 (59.34%)
Negociações curtas:
248 (40.66%)
Fator de lucro:
1.33
Valor esperado:
1.31 USD
Lucro médio:
6.44 USD
Perda média:
-20.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-50.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-204.24 USD (1)
Crescimento mensal:
-4.44%
Previsão anual:
-53.88%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13.70 USD
Máximo:
269.15 USD (8.96%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.73% (269.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.41% (70.00 USD)

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDr 610
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDr 796
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDr 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Melhor negociação: +126.27 USD
Pior negociação: -204 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +109.25 USD
Máxima perda consecutiva: -50.87 USD

2025.12.16 15:27
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 3.45% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 05:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 21:02
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.9% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 04:52
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.35% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 07:23
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 14:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.21% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 13:08
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 14:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.09 02:25
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.09 02:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 13:03
High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.02 13:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.01 10:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.29 14:26
Share of trading days is too low
