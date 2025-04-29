- Прирост
Всего трейдов:
606
Прибыльных трейдов:
492 (81.18%)
Убыточных трейдов:
114 (18.81%)
Лучший трейд:
126.27 USD
Худший трейд:
-204.24 USD
Общая прибыль:
3 167.50 USD (102 961 pips)
Общий убыток:
-2 364.28 USD (79 024 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (109.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
205.97 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
1.52%
Макс. загрузка депозита:
20.72%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
2.98
Длинных трейдов:
358 (59.08%)
Коротких трейдов:
248 (40.92%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
1.33 USD
Средняя прибыль:
6.44 USD
Средний убыток:
-20.74 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-50.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-204.24 USD (1)
Прирост в месяц:
-3.86%
Годовой прогноз:
-45.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.70 USD
Максимальная:
269.15 USD (8.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.73% (269.15 USD)
По эквити:
3.41% (70.00 USD)
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|606
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDr
|803
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDr
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +126.27 USD
Худший трейд: -204 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +109.25 USD
Макс. убыток в серии: -50.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
