Alif Nur Sholikhin

Gaji Sertifikasi

Alif Nur Sholikhin
0 отзывов
Надежность
35 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 46%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
606
Прибыльных трейдов:
492 (81.18%)
Убыточных трейдов:
114 (18.81%)
Лучший трейд:
126.27 USD
Худший трейд:
-204.24 USD
Общая прибыль:
3 167.50 USD (102 961 pips)
Общий убыток:
-2 364.28 USD (79 024 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (109.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
205.97 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
1.52%
Макс. загрузка депозита:
20.72%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
2.98
Длинных трейдов:
358 (59.08%)
Коротких трейдов:
248 (40.92%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
1.33 USD
Средняя прибыль:
6.44 USD
Средний убыток:
-20.74 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-50.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-204.24 USD (1)
Прирост в месяц:
-3.86%
Годовой прогноз:
-45.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.70 USD
Максимальная:
269.15 USD (8.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.73% (269.15 USD)
По эквити:
3.41% (70.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDr 606
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDr 803
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDr 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +126.27 USD
Худший трейд: -204 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +109.25 USD
Макс. убыток в серии: -50.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.16 15:27
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 3.45% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 05:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 21:02
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.9% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 04:52
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.35% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 07:23
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 14:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.21% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 13:08
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 14:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.09 02:25
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.09 02:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 13:03
High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.02 13:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.01 10:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.29 14:26
Share of trading days is too low
