Alif Nur Sholikhin

Gaji Sertifikasi

Alif Nur Sholikhin
0 comentarios
Fiabilidad
35 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 46%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
610
Transacciones Rentables:
494 (80.98%)
Transacciones Irrentables:
116 (19.02%)
Mejor transacción:
126.27 USD
Peor transacción:
-204.24 USD
Beneficio Bruto:
3 181.70 USD (103 315 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 385.34 USD (81 128 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (109.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
205.97 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
1.52%
Carga máxima del depósito:
20.72%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
14 minutos
Factor de Recuperación:
2.96
Transacciones Largas:
362 (59.34%)
Transacciones Cortas:
248 (40.66%)
Factor de Beneficio:
1.33
Beneficio Esperado:
1.31 USD
Beneficio medio:
6.44 USD
Pérdidas medias:
-20.56 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-50.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-204.24 USD (1)
Crecimiento al mes:
-4.13%
Pronóstico anual:
-50.15%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
13.70 USD
Máxima:
269.15 USD (8.96%)
Reducción relativa:
De balance:
12.73% (269.15 USD)
De fondos:
3.41% (70.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDr 610
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDr 796
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDr 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +126.27 USD
Peor transacción: -204 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +109.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -50.87 USD

