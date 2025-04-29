SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gaji Sertifikasi
Alif Nur Sholikhin

Gaji Sertifikasi

Alif Nur Sholikhin
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 36%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
374
Bénéfice trades:
310 (82.88%)
Perte trades:
64 (17.11%)
Meilleure transaction:
126.27 USD
Pire transaction:
-65.26 USD
Bénéfice brut:
1 817.74 USD (56 974 pips)
Perte brute:
-1 176.42 USD (43 997 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (109.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
178.49 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
1.52%
Charge de dépôt maximale:
20.72%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
16
Temps de détention moyen:
17 minutes
Facteur de récupération:
4.07
Longs trades:
203 (54.28%)
Courts trades:
171 (45.72%)
Facteur de profit:
1.55
Rendement attendu:
1.71 USD
Bénéfice moyen:
5.86 USD
Perte moyenne:
-18.38 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-50.87 USD)
Perte consécutive maximale:
-99.61 USD (4)
Croissance mensuelle:
12.46%
Prévision annuelle:
151.24%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.70 USD
Maximal:
157.75 USD (6.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.66% (157.75 USD)
Par fonds propres:
3.41% (70.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDr 374
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDr 641
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDr 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +126.27 USD
Pire transaction: -65 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +109.25 USD
Perte consécutive maximale: -50.87 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.03 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 04:52
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.35% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 07:23
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 14:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.21% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 13:08
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 14:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.09 02:25
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.09 02:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 13:03
High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.02 13:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.01 10:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.29 14:26
Share of trading days is too low
2025.04.29 14:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.29 14:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.29 10:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Gaji Sertifikasi
30 USD par mois
36%
0
0
USD
2K
USD
22
100%
374
82%
2%
1.54
1.71
USD
8%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.