- 자본
- 축소
트레이드:
640
이익 거래:
521 (81.40%)
손실 거래:
119 (18.59%)
최고의 거래:
126.27 USD
최악의 거래:
-204.24 USD
총 수익:
3 264.86 USD (108 928 pips)
총 손실:
-2 428.20 USD (83 793 pips)
연속 최대 이익:
24 (109.25 USD)
연속 최대 이익:
205.97 USD (18)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
1.52%
최대 입금량:
20.72%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
14 분
회복 요인:
3.11
롱(주식매수):
379 (59.22%)
숏(주식차입매도):
261 (40.78%)
수익 요인:
1.34
기대수익:
1.31 USD
평균 이익:
6.27 USD
평균 손실:
-20.41 USD
연속 최대 손실:
5 (-50.87 USD)
연속 최대 손실:
-204.24 USD (1)
월별 성장률:
-7.18%
연간 예측:
-87.13%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
13.70 USD
최대한의:
269.15 USD (8.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.73% (269.15 USD)
자본금별:
3.41% (70.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|640
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDr
|837
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDr
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +126.27 USD
최악의 거래: -204 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +109.25 USD
연속 최대 손실: -50.87 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
