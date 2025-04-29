SegnaliSezioni
Alif Nur Sholikhin

Gaji Sertifikasi

Alif Nur Sholikhin
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 35%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
376
Profit Trade:
311 (82.71%)
Loss Trade:
65 (17.29%)
Best Trade:
126.27 USD
Worst Trade:
-65.26 USD
Profitto lordo:
1 820.94 USD (57 054 pips)
Perdita lorda:
-1 196.74 USD (44 504 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (109.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
178.49 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
1.52%
Massimo carico di deposito:
20.72%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
3.96
Long Trade:
205 (54.52%)
Short Trade:
171 (45.48%)
Fattore di profitto:
1.52
Profitto previsto:
1.66 USD
Profitto medio:
5.86 USD
Perdita media:
-18.41 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-50.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-99.61 USD (4)
Crescita mensile:
10.97%
Previsione annuale:
133.09%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.70 USD
Massimale:
157.75 USD (6.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.66% (157.75 USD)
Per equità:
3.41% (70.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDr 376
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDr 624
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDr 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +126.27 USD
Worst Trade: -65 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +109.25 USD
Massima perdita consecutiva: -50.87 USD

2025.09.03 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 04:52
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.35% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 07:23
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 14:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.21% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 13:08
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 14:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.09 02:25
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.09 02:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 13:03
High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.02 13:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.01 10:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.29 14:26
Share of trading days is too low
2025.04.29 14:26
Share of days for 80% of trades is too low
2025.04.29 14:26
High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.29 10:11
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
