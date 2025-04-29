- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
610
利益トレード:
494 (80.98%)
損失トレード:
116 (19.02%)
ベストトレード:
126.27 USD
最悪のトレード:
-204.24 USD
総利益:
3 181.70 USD (103 315 pips)
総損失:
-2 385.34 USD (81 128 pips)
最大連続の勝ち:
24 (109.25 USD)
最大連続利益:
205.97 USD (18)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
1.52%
最大入金額:
20.72%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
14 分
リカバリーファクター:
2.96
長いトレード:
362 (59.34%)
短いトレード:
248 (40.66%)
プロフィットファクター:
1.33
期待されたペイオフ:
1.31 USD
平均利益:
6.44 USD
平均損失:
-20.56 USD
最大連続の負け:
5 (-50.87 USD)
最大連続損失:
-204.24 USD (1)
月間成長:
-4.33%
年間予想:
-52.55%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
13.70 USD
最大の:
269.15 USD (8.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.73% (269.15 USD)
エクイティによる:
3.41% (70.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDr
|610
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDr
|796
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDr
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +126.27 USD
最悪のトレード: -204 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +109.25 USD
最大連続損失: -50.87 USD
