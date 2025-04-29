SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Gaji Sertifikasi
Alif Nur Sholikhin

Gaji Sertifikasi

Alif Nur Sholikhin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 47%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
617
Gewinntrades:
501 (81.19%)
Verlusttrades:
116 (18.80%)
Bester Trade:
126.27 USD
Schlechtester Trade:
-204.24 USD
Bruttoprofit:
3 196.90 USD (104 672 pips)
Bruttoverlust:
-2 385.34 USD (81 128 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (109.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
205.97 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
1.52%
Max deposit load:
20.72%
Letzter Trade:
19 Minuten
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
14 Minuten
Erholungsfaktor:
3.02
Long-Positionen:
362 (58.67%)
Short-Positionen:
255 (41.33%)
Profit-Faktor:
1.34
Mathematische Gewinnerwartung:
1.32 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-50.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-204.24 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-3.57%
Jahresprognose:
-43.29%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
13.70 USD
Maximaler:
269.15 USD (8.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.73% (269.15 USD)
Kapital:
3.41% (70.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDr 617
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDr 812
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDr 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +126.27 USD
Schlechtester Trade: -204 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +109.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -50.87 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.16 15:27
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 3.45% of days out of 232 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 05:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 21:02
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.9% of days out of 204 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 04:52
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.35% of days out of 115 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 14:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 07:23
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 13:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 14:51
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.21% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 13:08
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.8% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 14:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.9% of days out of 77 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.08 17:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.09 02:25
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.09 02:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.08 13:03
High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.02 13:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.01 10:36
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.04.29 14:26
Share of trading days is too low
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Gaji Sertifikasi
30 USD pro Monat
47%
0
0
USD
1.9K
USD
35
100%
617
81%
2%
1.34
1.32
USD
13%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.