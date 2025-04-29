- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
606
盈利交易:
492 (81.18%)
亏损交易:
114 (18.81%)
最好交易:
126.27 USD
最差交易:
-204.24 USD
毛利:
3 167.50 USD (102 961 pips)
毛利亏损:
-2 364.28 USD (79 024 pips)
最大连续赢利:
24 (109.25 USD)
最大连续盈利:
205.97 USD (18)
夏普比率:
0.09
交易活动:
1.52%
最大入金加载:
20.72%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
2.98
长期交易:
358 (59.08%)
短期交易:
248 (40.92%)
利润因子:
1.34
预期回报:
1.33 USD
平均利润:
6.44 USD
平均损失:
-20.74 USD
最大连续失误:
5 (-50.87 USD)
最大连续亏损:
-204.24 USD (1)
每月增长:
-2.85%
年度预测:
-34.60%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
13.70 USD
最大值:
269.15 USD (8.96%)
相对跌幅:
结余:
12.73% (269.15 USD)
净值:
3.41% (70.00 USD)
