SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Time LS
Kaloyan Ivanov

Time LS

Kaloyan Ivanov
0 comentários
Confiabilidade
58 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 24%
Varchev-Server
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
265
Negociações com lucro:
263 (99.24%)
Negociações com perda:
2 (0.75%)
Melhor negociação:
70.90 BGN
Pior negociação:
-0.50 BGN
Lucro bruto:
1 118.14 BGN (58 915 pips)
Perda bruta:
-0.54 BGN (3 595 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
180 (674.91 BGN)
Máximo lucro consecutivo:
674.91 BGN (180)
Índice de Sharpe:
0.71
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
25.98%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
10 dias
Fator de recuperação:
2235.20
Negociações longas:
225 (84.91%)
Negociações curtas:
40 (15.09%)
Fator de lucro:
2070.63
Valor esperado:
4.22 BGN
Lucro médio:
4.25 BGN
Perda média:
-0.27 BGN
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.50 BGN)
Máxima perda consecutiva:
-0.50 BGN (1)
Crescimento mensal:
0.82%
Previsão anual:
10.00%
Algotrading:
42%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 BGN
Máximo:
0.50 BGN (0.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.04 BGN)
Pelo Capital Líquido:
20.61% (1 046.52 BGN)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 79
USDCHF 38
AUDUSD 38
GBPJPY 20
GBPCHF 13
EURJPY 12
CADJPY 9
CHFJPY 9
USDBGN 8
EURCHF 8
AUDJPY 7
NZDJPY 6
NZDCHF 5
CADCHF 5
AUDCHF 5
GBPBGN 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 193
USDCHF 86
AUDUSD 22
GBPJPY 110
GBPCHF 56
EURJPY 41
CADJPY 31
CHFJPY 34
USDBGN 31
EURCHF 24
AUDJPY 35
NZDJPY 21
NZDCHF 15
CADCHF 10
AUDCHF 13
GBPBGN 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 16K
USDCHF 5.1K
AUDUSD 935
GBPJPY 9.2K
GBPCHF 3.4K
EURJPY 3.9K
CADJPY 457
CHFJPY 4.2K
USDBGN 3.9K
EURCHF 1.7K
AUDJPY 2.7K
NZDJPY 636
NZDCHF 873
CADCHF 448
AUDCHF 827
GBPBGN 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +70.90 BGN
Pior negociação: -1 BGN
Máximo de vitórias consecutivas: 180
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +674.91 BGN
Máxima perda consecutiva: -0.50 BGN

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Varchev-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real
2.86 × 14
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Time LS
Sem comentários
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 19:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.20 21:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 20:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 22:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 20:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 07:28
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.07.24 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 06:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 03:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 19:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 18:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Time LS
30 USD por mês
24%
0
0
USD
10K
BGN
58
42%
265
99%
100%
2070.62
4.22
BGN
21%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.