- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
265
Negociações com lucro:
263 (99.24%)
Negociações com perda:
2 (0.75%)
Melhor negociação:
70.90 BGN
Pior negociação:
-0.50 BGN
Lucro bruto:
1 118.14 BGN (58 915 pips)
Perda bruta:
-0.54 BGN (3 595 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
180 (674.91 BGN)
Máximo lucro consecutivo:
674.91 BGN (180)
Índice de Sharpe:
0.71
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
25.98%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
10 dias
Fator de recuperação:
2235.20
Negociações longas:
225 (84.91%)
Negociações curtas:
40 (15.09%)
Fator de lucro:
2070.63
Valor esperado:
4.22 BGN
Lucro médio:
4.25 BGN
Perda média:
-0.27 BGN
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.50 BGN)
Máxima perda consecutiva:
-0.50 BGN (1)
Crescimento mensal:
0.82%
Previsão anual:
10.00%
Algotrading:
42%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 BGN
Máximo:
0.50 BGN (0.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.04 BGN)
Pelo Capital Líquido:
20.61% (1 046.52 BGN)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|79
|USDCHF
|38
|AUDUSD
|38
|GBPJPY
|20
|GBPCHF
|13
|EURJPY
|12
|CADJPY
|9
|CHFJPY
|9
|USDBGN
|8
|EURCHF
|8
|AUDJPY
|7
|NZDJPY
|6
|NZDCHF
|5
|CADCHF
|5
|AUDCHF
|5
|GBPBGN
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|193
|USDCHF
|86
|AUDUSD
|22
|GBPJPY
|110
|GBPCHF
|56
|EURJPY
|41
|CADJPY
|31
|CHFJPY
|34
|USDBGN
|31
|EURCHF
|24
|AUDJPY
|35
|NZDJPY
|21
|NZDCHF
|15
|CADCHF
|10
|AUDCHF
|13
|GBPBGN
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|16K
|USDCHF
|5.1K
|AUDUSD
|935
|GBPJPY
|9.2K
|GBPCHF
|3.4K
|EURJPY
|3.9K
|CADJPY
|457
|CHFJPY
|4.2K
|USDBGN
|3.9K
|EURCHF
|1.7K
|AUDJPY
|2.7K
|NZDJPY
|636
|NZDCHF
|873
|CADCHF
|448
|AUDCHF
|827
|GBPBGN
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +70.90 BGN
Pior negociação: -1 BGN
Máximo de vitórias consecutivas: 180
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +674.91 BGN
Máxima perda consecutiva: -0.50 BGN
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Varchev-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FBS-Real
|2.86 × 14
Time LS
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
24%
0
0
USD
USD
10K
BGN
BGN
58
42%
265
99%
100%
2070.62
4.22
BGN
BGN
21%
1:100