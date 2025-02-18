- Büyüme
İşlemler:
158
Kârla kapanan işlemler:
157 (99.36%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (0.63%)
En iyi işlem:
33.36 BGN
En kötü işlem:
-0.04 BGN
Brüt kâr:
836.17 BGN (49 469 pips)
Brüt zarar:
-0.04 BGN (3 495 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
94 (476.28 BGN)
Maksimum ardışık kâr:
476.28 BGN (94)
Sharpe oranı:
1.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
25.98%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
20903.25
Alış işlemleri:
150 (94.94%)
Satış işlemleri:
8 (5.06%)
Kâr faktörü:
20904.25
Beklenen getiri:
5.29 BGN
Ortalama kâr:
5.33 BGN
Ortalama zarar:
-0.04 BGN
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.04 BGN)
Maksimum ardışık zarar:
-0.04 BGN (1)
Aylık büyüme:
0.04%
Yıllık tahmin:
0.43%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 BGN
Maksimum:
0.04 BGN (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.04 BGN)
Varlığa göre:
20.61% (1 046.52 BGN)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|28
|GBPJPY
|20
|USDCHF
|18
|EURJPY
|12
|GBPCHF
|11
|CHFJPY
|9
|USDBGN
|8
|EURCHF
|8
|CADJPY
|8
|AUDUSD
|7
|NZDJPY
|6
|AUDJPY
|5
|NZDCHF
|5
|CADCHF
|5
|AUDCHF
|5
|GBPBGN
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|96
|GBPJPY
|110
|USDCHF
|58
|EURJPY
|41
|GBPCHF
|42
|CHFJPY
|34
|USDBGN
|31
|EURCHF
|24
|CADJPY
|24
|AUDUSD
|4
|NZDJPY
|21
|AUDJPY
|15
|NZDCHF
|15
|CADCHF
|10
|AUDCHF
|13
|GBPBGN
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|11K
|GBPJPY
|9.2K
|USDCHF
|3.8K
|EURJPY
|3.9K
|GBPCHF
|2.5K
|CHFJPY
|4.2K
|USDBGN
|3.9K
|EURCHF
|1.7K
|CADJPY
|-468
|AUDUSD
|139
|NZDJPY
|636
|AUDJPY
|1.7K
|NZDCHF
|873
|CADCHF
|448
|AUDCHF
|827
|GBPBGN
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +33.36 BGN
En kötü işlem: -0 BGN
Maksimum ardışık kazanç: 94
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +476.28 BGN
Maksimum ardışık zarar: -0.04 BGN
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Varchev-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Time LS
İnceleme yok
