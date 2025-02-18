SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Time LS
Kaloyan Ivanov

Time LS

Kaloyan Ivanov
0 inceleme
Güvenilirlik
45 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 19%
Varchev-Server
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
158
Kârla kapanan işlemler:
157 (99.36%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (0.63%)
En iyi işlem:
33.36 BGN
En kötü işlem:
-0.04 BGN
Brüt kâr:
836.17 BGN (49 469 pips)
Brüt zarar:
-0.04 BGN (3 495 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
94 (476.28 BGN)
Maksimum ardışık kâr:
476.28 BGN (94)
Sharpe oranı:
1.32
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
25.98%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
20903.25
Alış işlemleri:
150 (94.94%)
Satış işlemleri:
8 (5.06%)
Kâr faktörü:
20904.25
Beklenen getiri:
5.29 BGN
Ortalama kâr:
5.33 BGN
Ortalama zarar:
-0.04 BGN
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-0.04 BGN)
Maksimum ardışık zarar:
-0.04 BGN (1)
Aylık büyüme:
0.04%
Yıllık tahmin:
0.43%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 BGN
Maksimum:
0.04 BGN (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.04 BGN)
Varlığa göre:
20.61% (1 046.52 BGN)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 28
GBPJPY 20
USDCHF 18
EURJPY 12
GBPCHF 11
CHFJPY 9
USDBGN 8
EURCHF 8
CADJPY 8
AUDUSD 7
NZDJPY 6
AUDJPY 5
NZDCHF 5
CADCHF 5
AUDCHF 5
GBPBGN 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 96
GBPJPY 110
USDCHF 58
EURJPY 41
GBPCHF 42
CHFJPY 34
USDBGN 31
EURCHF 24
CADJPY 24
AUDUSD 4
NZDJPY 21
AUDJPY 15
NZDCHF 15
CADCHF 10
AUDCHF 13
GBPBGN 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 11K
GBPJPY 9.2K
USDCHF 3.8K
EURJPY 3.9K
GBPCHF 2.5K
CHFJPY 4.2K
USDBGN 3.9K
EURCHF 1.7K
CADJPY -468
AUDUSD 139
NZDJPY 636
AUDJPY 1.7K
NZDCHF 873
CADCHF 448
AUDCHF 827
GBPBGN 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.36 BGN
En kötü işlem: -0 BGN
Maksimum ardışık kazanç: 94
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +476.28 BGN
Maksimum ardışık zarar: -0.04 BGN

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Varchev-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Time LS
İnceleme yok
2025.09.22 19:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.20 21:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 20:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 22:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 20:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 07:28
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.07.24 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 06:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 03:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 19:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 18:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 11:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.17 17:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.17 17:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Time LS
Ayda 30 USD
19%
0
0
USD
6.9K
BGN
45
8%
158
99%
100%
20904.25
5.29
BGN
21%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.