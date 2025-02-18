信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Time LS
Kaloyan Ivanov

Time LS

Kaloyan Ivanov
0条评论
可靠性
58
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 24%
Varchev-Server
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
265
盈利交易:
263 (99.24%)
亏损交易:
2 (0.75%)
最好交易:
70.90 BGN
最差交易:
-0.50 BGN
毛利:
1 118.14 BGN (58 915 pips)
毛利亏损:
-0.54 BGN (3 595 pips)
最大连续赢利:
180 (674.91 BGN)
最大连续盈利:
674.91 BGN (180)
夏普比率:
0.71
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
25.98%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
10 天
采收率:
2235.20
长期交易:
225 (84.91%)
短期交易:
40 (15.09%)
利润因子:
2070.63
预期回报:
4.22 BGN
平均利润:
4.25 BGN
平均损失:
-0.27 BGN
最大连续失误:
1 (-0.50 BGN)
最大连续亏损:
-0.50 BGN (1)
每月增长:
0.82%
年度预测:
10.00%
算法交易:
42%
结余跌幅:
绝对:
0.00 BGN
最大值:
0.50 BGN (0.02%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.04 BGN)
净值:
20.61% (1 046.52 BGN)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 79
USDCHF 38
AUDUSD 38
GBPJPY 20
GBPCHF 13
EURJPY 12
CADJPY 9
CHFJPY 9
USDBGN 8
EURCHF 8
AUDJPY 7
NZDJPY 6
NZDCHF 5
CADCHF 5
AUDCHF 5
GBPBGN 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 193
USDCHF 86
AUDUSD 22
GBPJPY 110
GBPCHF 56
EURJPY 41
CADJPY 31
CHFJPY 34
USDBGN 31
EURCHF 24
AUDJPY 35
NZDJPY 21
NZDCHF 15
CADCHF 10
AUDCHF 13
GBPBGN 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 16K
USDCHF 5.1K
AUDUSD 935
GBPJPY 9.2K
GBPCHF 3.4K
EURJPY 3.9K
CADJPY 457
CHFJPY 4.2K
USDBGN 3.9K
EURCHF 1.7K
AUDJPY 2.7K
NZDJPY 636
NZDCHF 873
CADCHF 448
AUDCHF 827
GBPBGN 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +70.90 BGN
最差交易: -1 BGN
最大连续赢利: 180
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +674.91 BGN
最大连续亏损: -0.50 BGN

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Varchev-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FBS-Real
2.86 × 14
Time LS
没有评论
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 19:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.20 21:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 20:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 22:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 20:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 07:28
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.07.24 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 06:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 03:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 19:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 18:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
