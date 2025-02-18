- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
265
盈利交易:
263 (99.24%)
亏损交易:
2 (0.75%)
最好交易:
70.90 BGN
最差交易:
-0.50 BGN
毛利:
1 118.14 BGN (58 915 pips)
毛利亏损:
-0.54 BGN (3 595 pips)
最大连续赢利:
180 (674.91 BGN)
最大连续盈利:
674.91 BGN (180)
夏普比率:
0.71
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
25.98%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
10 天
采收率:
2235.20
长期交易:
225 (84.91%)
短期交易:
40 (15.09%)
利润因子:
2070.63
预期回报:
4.22 BGN
平均利润:
4.25 BGN
平均损失:
-0.27 BGN
最大连续失误:
1 (-0.50 BGN)
最大连续亏损:
-0.50 BGN (1)
每月增长:
0.82%
年度预测:
10.00%
算法交易:
42%
结余跌幅:
绝对:
0.00 BGN
最大值:
0.50 BGN (0.02%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.04 BGN)
净值:
20.61% (1 046.52 BGN)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|79
|USDCHF
|38
|AUDUSD
|38
|GBPJPY
|20
|GBPCHF
|13
|EURJPY
|12
|CADJPY
|9
|CHFJPY
|9
|USDBGN
|8
|EURCHF
|8
|AUDJPY
|7
|NZDJPY
|6
|NZDCHF
|5
|CADCHF
|5
|AUDCHF
|5
|GBPBGN
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|193
|USDCHF
|86
|AUDUSD
|22
|GBPJPY
|110
|GBPCHF
|56
|EURJPY
|41
|CADJPY
|31
|CHFJPY
|34
|USDBGN
|31
|EURCHF
|24
|AUDJPY
|35
|NZDJPY
|21
|NZDCHF
|15
|CADCHF
|10
|AUDCHF
|13
|GBPBGN
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|16K
|USDCHF
|5.1K
|AUDUSD
|935
|GBPJPY
|9.2K
|GBPCHF
|3.4K
|EURJPY
|3.9K
|CADJPY
|457
|CHFJPY
|4.2K
|USDBGN
|3.9K
|EURCHF
|1.7K
|AUDJPY
|2.7K
|NZDJPY
|636
|NZDCHF
|873
|CADCHF
|448
|AUDCHF
|827
|GBPBGN
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +70.90 BGN
最差交易: -1 BGN
最大连续赢利: 180
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +674.91 BGN
最大连续亏损: -0.50 BGN
Time LS
没有评论
