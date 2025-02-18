- Прирост
Всего трейдов:
264
Прибыльных трейдов:
262 (99.24%)
Убыточных трейдов:
2 (0.76%)
Лучший трейд:
70.90 BGN
Худший трейд:
-0.50 BGN
Общая прибыль:
1 110.80 BGN (58 335 pips)
Общий убыток:
-0.54 BGN (3 595 pips)
Макс. серия выигрышей:
180 (674.91 BGN)
Макс. прибыль в серии:
674.91 BGN (180)
Коэффициент Шарпа:
0.71
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
25.98%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
2220.52
Длинных трейдов:
224 (84.85%)
Коротких трейдов:
40 (15.15%)
Профит фактор:
2057.04
Мат. ожидание:
4.21 BGN
Средняя прибыль:
4.24 BGN
Средний убыток:
-0.27 BGN
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.50 BGN)
Макс. убыток в серии:
-0.50 BGN (1)
Прирост в месяц:
0.98%
Годовой прогноз:
11.94%
Алготрейдинг:
42%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 BGN
Максимальная:
0.50 BGN (0.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.04 BGN)
По эквити:
20.61% (1 046.52 BGN)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|79
|USDCHF
|38
|AUDUSD
|38
|GBPJPY
|20
|GBPCHF
|13
|EURJPY
|12
|CADJPY
|9
|CHFJPY
|9
|USDBGN
|8
|EURCHF
|8
|AUDJPY
|6
|NZDJPY
|6
|NZDCHF
|5
|CADCHF
|5
|AUDCHF
|5
|GBPBGN
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|193
|USDCHF
|86
|AUDUSD
|22
|GBPJPY
|110
|GBPCHF
|56
|EURJPY
|41
|CADJPY
|31
|CHFJPY
|34
|USDBGN
|31
|EURCHF
|24
|AUDJPY
|30
|NZDJPY
|21
|NZDCHF
|15
|CADCHF
|10
|AUDCHF
|13
|GBPBGN
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|16K
|USDCHF
|5.1K
|AUDUSD
|935
|GBPJPY
|9.2K
|GBPCHF
|3.4K
|EURJPY
|3.9K
|CADJPY
|457
|CHFJPY
|4.2K
|USDBGN
|3.9K
|EURCHF
|1.7K
|AUDJPY
|2.1K
|NZDJPY
|636
|NZDCHF
|873
|CADCHF
|448
|AUDCHF
|827
|GBPBGN
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +70.90 BGN
Худший трейд: -1 BGN
Макс. серия выигрышей: 180
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +674.91 BGN
Макс. убыток в серии: -0.50 BGN
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Varchev-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real
|2.86 × 14
Time LS
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
24%
0
0
USD
USD
10K
BGN
BGN
57
42%
264
99%
100%
2057.03
4.21
BGN
BGN
21%
1:100