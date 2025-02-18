СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Time LS
Kaloyan Ivanov

Time LS

Kaloyan Ivanov
0 отзывов
Надежность
57 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 24%
Varchev-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
264
Прибыльных трейдов:
262 (99.24%)
Убыточных трейдов:
2 (0.76%)
Лучший трейд:
70.90 BGN
Худший трейд:
-0.50 BGN
Общая прибыль:
1 110.80 BGN (58 335 pips)
Общий убыток:
-0.54 BGN (3 595 pips)
Макс. серия выигрышей:
180 (674.91 BGN)
Макс. прибыль в серии:
674.91 BGN (180)
Коэффициент Шарпа:
0.71
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
25.98%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
2220.52
Длинных трейдов:
224 (84.85%)
Коротких трейдов:
40 (15.15%)
Профит фактор:
2057.04
Мат. ожидание:
4.21 BGN
Средняя прибыль:
4.24 BGN
Средний убыток:
-0.27 BGN
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.50 BGN)
Макс. убыток в серии:
-0.50 BGN (1)
Прирост в месяц:
0.98%
Годовой прогноз:
11.94%
Алготрейдинг:
42%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 BGN
Максимальная:
0.50 BGN (0.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.04 BGN)
По эквити:
20.61% (1 046.52 BGN)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 79
USDCHF 38
AUDUSD 38
GBPJPY 20
GBPCHF 13
EURJPY 12
CADJPY 9
CHFJPY 9
USDBGN 8
EURCHF 8
AUDJPY 6
NZDJPY 6
NZDCHF 5
CADCHF 5
AUDCHF 5
GBPBGN 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 193
USDCHF 86
AUDUSD 22
GBPJPY 110
GBPCHF 56
EURJPY 41
CADJPY 31
CHFJPY 34
USDBGN 31
EURCHF 24
AUDJPY 30
NZDJPY 21
NZDCHF 15
CADCHF 10
AUDCHF 13
GBPBGN 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 16K
USDCHF 5.1K
AUDUSD 935
GBPJPY 9.2K
GBPCHF 3.4K
EURJPY 3.9K
CADJPY 457
CHFJPY 4.2K
USDBGN 3.9K
EURCHF 1.7K
AUDJPY 2.1K
NZDJPY 636
NZDCHF 873
CADCHF 448
AUDCHF 827
GBPBGN 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +70.90 BGN
Худший трейд: -1 BGN
Макс. серия выигрышей: 180
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +674.91 BGN
Макс. убыток в серии: -0.50 BGN

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Varchev-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
2.86 × 14
Time LS
Нет отзывов
2025.09.29 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 19:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.20 21:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 20:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 22:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 20:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 07:28
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.07.24 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 06:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 03:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 19:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 18:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 11:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.17 17:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Time LS
30 USD в месяц
24%
0
0
USD
10K
BGN
57
42%
264
99%
100%
2057.03
4.21
BGN
21%
1:100
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.