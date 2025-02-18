- Croissance
Trades:
158
Bénéfice trades:
157 (99.36%)
Perte trades:
1 (0.63%)
Meilleure transaction:
33.36 BGN
Pire transaction:
-0.04 BGN
Bénéfice brut:
836.17 BGN (49 469 pips)
Perte brute:
-0.04 BGN (3 495 pips)
Gains consécutifs maximales:
94 (476.28 BGN)
Bénéfice consécutif maximal:
476.28 BGN (94)
Ratio de Sharpe:
1.32
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
25.98%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
11 jours
Facteur de récupération:
20903.25
Longs trades:
150 (94.94%)
Courts trades:
8 (5.06%)
Facteur de profit:
20904.25
Rendement attendu:
5.29 BGN
Bénéfice moyen:
5.33 BGN
Perte moyenne:
-0.04 BGN
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.04 BGN)
Perte consécutive maximale:
-0.04 BGN (1)
Croissance mensuelle:
0.04%
Prévision annuelle:
0.43%
Algo trading:
8%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 BGN
Maximal:
0.04 BGN (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.04 BGN)
Par fonds propres:
20.61% (1 046.52 BGN)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|28
|GBPJPY
|20
|USDCHF
|18
|EURJPY
|12
|GBPCHF
|11
|CHFJPY
|9
|USDBGN
|8
|EURCHF
|8
|CADJPY
|8
|AUDUSD
|7
|NZDJPY
|6
|AUDJPY
|5
|NZDCHF
|5
|CADCHF
|5
|AUDCHF
|5
|GBPBGN
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|96
|GBPJPY
|110
|USDCHF
|58
|EURJPY
|41
|GBPCHF
|42
|CHFJPY
|34
|USDBGN
|31
|EURCHF
|24
|CADJPY
|24
|AUDUSD
|4
|NZDJPY
|21
|AUDJPY
|15
|NZDCHF
|15
|CADCHF
|10
|AUDCHF
|13
|GBPBGN
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|11K
|GBPJPY
|9.2K
|USDCHF
|3.8K
|EURJPY
|3.9K
|GBPCHF
|2.5K
|CHFJPY
|4.2K
|USDBGN
|3.9K
|EURCHF
|1.7K
|CADJPY
|-468
|AUDUSD
|139
|NZDJPY
|636
|AUDJPY
|1.7K
|NZDCHF
|873
|CADCHF
|448
|AUDCHF
|827
|GBPBGN
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +33.36 BGN
Pire transaction: -0 BGN
Gains consécutifs maximales: 94
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +476.28 BGN
Perte consécutive maximale: -0.04 BGN
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Varchev-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Time LS
Aucun avis
