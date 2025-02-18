SignauxSections
Kaloyan Ivanov

Time LS

Kaloyan Ivanov
0 avis
Fiabilité
45 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 19%
Varchev-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
158
Bénéfice trades:
157 (99.36%)
Perte trades:
1 (0.63%)
Meilleure transaction:
33.36 BGN
Pire transaction:
-0.04 BGN
Bénéfice brut:
836.17 BGN (49 469 pips)
Perte brute:
-0.04 BGN (3 495 pips)
Gains consécutifs maximales:
94 (476.28 BGN)
Bénéfice consécutif maximal:
476.28 BGN (94)
Ratio de Sharpe:
1.32
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
25.98%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
11 jours
Facteur de récupération:
20903.25
Longs trades:
150 (94.94%)
Courts trades:
8 (5.06%)
Facteur de profit:
20904.25
Rendement attendu:
5.29 BGN
Bénéfice moyen:
5.33 BGN
Perte moyenne:
-0.04 BGN
Pertes consécutives maximales:
1 (-0.04 BGN)
Perte consécutive maximale:
-0.04 BGN (1)
Croissance mensuelle:
0.04%
Prévision annuelle:
0.43%
Algo trading:
8%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 BGN
Maximal:
0.04 BGN (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.04 BGN)
Par fonds propres:
20.61% (1 046.52 BGN)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 28
GBPJPY 20
USDCHF 18
EURJPY 12
GBPCHF 11
CHFJPY 9
USDBGN 8
EURCHF 8
CADJPY 8
AUDUSD 7
NZDJPY 6
AUDJPY 5
NZDCHF 5
CADCHF 5
AUDCHF 5
GBPBGN 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 96
GBPJPY 110
USDCHF 58
EURJPY 41
GBPCHF 42
CHFJPY 34
USDBGN 31
EURCHF 24
CADJPY 24
AUDUSD 4
NZDJPY 21
AUDJPY 15
NZDCHF 15
CADCHF 10
AUDCHF 13
GBPBGN 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 11K
GBPJPY 9.2K
USDCHF 3.8K
EURJPY 3.9K
GBPCHF 2.5K
CHFJPY 4.2K
USDBGN 3.9K
EURCHF 1.7K
CADJPY -468
AUDUSD 139
NZDJPY 636
AUDJPY 1.7K
NZDCHF 873
CADCHF 448
AUDCHF 827
GBPBGN 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +33.36 BGN
Pire transaction: -0 BGN
Gains consécutifs maximales: 94
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +476.28 BGN
Perte consécutive maximale: -0.04 BGN

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Varchev-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Time LS
Aucun avis
2025.09.22 19:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.20 21:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 20:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 22:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 20:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 07:28
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.07.24 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 06:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 03:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 19:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 18:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 11:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.17 17:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.17 17:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Time LS
30 USD par mois
19%
0
0
USD
6.9K
BGN
45
8%
158
99%
100%
20904.25
5.29
BGN
21%
1:100
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.