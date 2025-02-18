シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Time LS
Kaloyan Ivanov

Time LS

Kaloyan Ivanov
レビュー0件
信頼性
58週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 24%
Varchev-Server
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
265
利益トレード:
263 (99.24%)
損失トレード:
2 (0.75%)
ベストトレード:
70.90 BGN
最悪のトレード:
-0.50 BGN
総利益:
1 118.14 BGN (58 915 pips)
総損失:
-0.54 BGN (3 595 pips)
最大連続の勝ち:
180 (674.91 BGN)
最大連続利益:
674.91 BGN (180)
シャープレシオ:
0.71
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
25.98%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
10 日
リカバリーファクター:
2235.20
長いトレード:
225 (84.91%)
短いトレード:
40 (15.09%)
プロフィットファクター:
2070.63
期待されたペイオフ:
4.22 BGN
平均利益:
4.25 BGN
平均損失:
-0.27 BGN
最大連続の負け:
1 (-0.50 BGN)
最大連続損失:
-0.50 BGN (1)
月間成長:
0.82%
年間予想:
10.00%
アルゴリズム取引:
42%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 BGN
最大の:
0.50 BGN (0.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.04 BGN)
エクイティによる:
20.61% (1 046.52 BGN)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 79
USDCHF 38
AUDUSD 38
GBPJPY 20
GBPCHF 13
EURJPY 12
CADJPY 9
CHFJPY 9
USDBGN 8
EURCHF 8
AUDJPY 7
NZDJPY 6
NZDCHF 5
CADCHF 5
AUDCHF 5
GBPBGN 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 193
USDCHF 86
AUDUSD 22
GBPJPY 110
GBPCHF 56
EURJPY 41
CADJPY 31
CHFJPY 34
USDBGN 31
EURCHF 24
AUDJPY 35
NZDJPY 21
NZDCHF 15
CADCHF 10
AUDCHF 13
GBPBGN 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 16K
USDCHF 5.1K
AUDUSD 935
GBPJPY 9.2K
GBPCHF 3.4K
EURJPY 3.9K
CADJPY 457
CHFJPY 4.2K
USDBGN 3.9K
EURCHF 1.7K
AUDJPY 2.7K
NZDJPY 636
NZDCHF 873
CADCHF 448
AUDCHF 827
GBPBGN 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +70.90 BGN
最悪のトレード: -1 BGN
最大連続の勝ち: 180
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +674.91 BGN
最大連続損失: -0.50 BGN

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Varchev-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FBS-Real
2.86 × 14
Time LS
レビューなし
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 19:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.20 21:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 20:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 22:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 20:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 07:28
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.07.24 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 06:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 03:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 19:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 18:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
