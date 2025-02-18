- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
265
利益トレード:
263 (99.24%)
損失トレード:
2 (0.75%)
ベストトレード:
70.90 BGN
最悪のトレード:
-0.50 BGN
総利益:
1 118.14 BGN (58 915 pips)
総損失:
-0.54 BGN (3 595 pips)
最大連続の勝ち:
180 (674.91 BGN)
最大連続利益:
674.91 BGN (180)
シャープレシオ:
0.71
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
25.98%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
10 日
リカバリーファクター:
2235.20
長いトレード:
225 (84.91%)
短いトレード:
40 (15.09%)
プロフィットファクター:
2070.63
期待されたペイオフ:
4.22 BGN
平均利益:
4.25 BGN
平均損失:
-0.27 BGN
最大連続の負け:
1 (-0.50 BGN)
最大連続損失:
-0.50 BGN (1)
月間成長:
0.82%
年間予想:
10.00%
アルゴリズム取引:
42%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 BGN
最大の:
0.50 BGN (0.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.04 BGN)
エクイティによる:
20.61% (1 046.52 BGN)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|79
|USDCHF
|38
|AUDUSD
|38
|GBPJPY
|20
|GBPCHF
|13
|EURJPY
|12
|CADJPY
|9
|CHFJPY
|9
|USDBGN
|8
|EURCHF
|8
|AUDJPY
|7
|NZDJPY
|6
|NZDCHF
|5
|CADCHF
|5
|AUDCHF
|5
|GBPBGN
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|193
|USDCHF
|86
|AUDUSD
|22
|GBPJPY
|110
|GBPCHF
|56
|EURJPY
|41
|CADJPY
|31
|CHFJPY
|34
|USDBGN
|31
|EURCHF
|24
|AUDJPY
|35
|NZDJPY
|21
|NZDCHF
|15
|CADCHF
|10
|AUDCHF
|13
|GBPBGN
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|16K
|USDCHF
|5.1K
|AUDUSD
|935
|GBPJPY
|9.2K
|GBPCHF
|3.4K
|EURJPY
|3.9K
|CADJPY
|457
|CHFJPY
|4.2K
|USDBGN
|3.9K
|EURCHF
|1.7K
|AUDJPY
|2.7K
|NZDJPY
|636
|NZDCHF
|873
|CADCHF
|448
|AUDCHF
|827
|GBPBGN
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Varchev-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
