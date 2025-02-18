SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Time LS
Kaloyan Ivanov

Time LS

Kaloyan Ivanov
0 recensioni
Affidabilità
45 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 19%
Varchev-Server
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
158
Profit Trade:
157 (99.36%)
Loss Trade:
1 (0.63%)
Best Trade:
33.36 BGN
Worst Trade:
-0.04 BGN
Profitto lordo:
836.17 BGN (49 469 pips)
Perdita lorda:
-0.04 BGN (3 495 pips)
Vincite massime consecutive:
94 (476.28 BGN)
Massimo profitto consecutivo:
476.28 BGN (94)
Indice di Sharpe:
1.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
25.98%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
20903.25
Long Trade:
150 (94.94%)
Short Trade:
8 (5.06%)
Fattore di profitto:
20904.25
Profitto previsto:
5.29 BGN
Profitto medio:
5.33 BGN
Perdita media:
-0.04 BGN
Massime perdite consecutive:
1 (-0.04 BGN)
Massima perdita consecutiva:
-0.04 BGN (1)
Crescita mensile:
0.04%
Previsione annuale:
0.43%
Algo trading:
10%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 BGN
Massimale:
0.04 BGN (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.04 BGN)
Per equità:
20.61% (1 046.52 BGN)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 28
GBPJPY 20
USDCHF 18
EURJPY 12
GBPCHF 11
CHFJPY 9
USDBGN 8
EURCHF 8
CADJPY 8
AUDUSD 7
NZDJPY 6
AUDJPY 5
NZDCHF 5
CADCHF 5
AUDCHF 5
GBPBGN 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 96
GBPJPY 110
USDCHF 58
EURJPY 41
GBPCHF 42
CHFJPY 34
USDBGN 31
EURCHF 24
CADJPY 24
AUDUSD 4
NZDJPY 21
AUDJPY 15
NZDCHF 15
CADCHF 10
AUDCHF 13
GBPBGN 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 11K
GBPJPY 9.2K
USDCHF 3.8K
EURJPY 3.9K
GBPCHF 2.5K
CHFJPY 4.2K
USDBGN 3.9K
EURCHF 1.7K
CADJPY -468
AUDUSD 139
NZDJPY 636
AUDJPY 1.7K
NZDCHF 873
CADCHF 448
AUDCHF 827
GBPBGN 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +33.36 BGN
Worst Trade: -0 BGN
Vincite massime consecutive: 94
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +476.28 BGN
Massima perdita consecutiva: -0.04 BGN

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Varchev-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Time LS
Non ci sono recensioni
2025.09.22 19:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.20 21:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 20:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 22:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 20:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 07:28
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.07.24 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 06:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 03:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 19:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 18:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 11:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.17 17:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.17 17:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Time LS
30USD al mese
19%
0
0
USD
6.9K
BGN
45
10%
158
99%
100%
20904.25
5.29
BGN
21%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.