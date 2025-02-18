- Incremento
Total de Trades:
265
Transacciones Rentables:
263 (99.24%)
Transacciones Irrentables:
2 (0.75%)
Mejor transacción:
70.90 BGN
Peor transacción:
-0.50 BGN
Beneficio Bruto:
1 118.14 BGN (58 915 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.54 BGN (3 595 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
180 (674.91 BGN)
Beneficio máximo consecutivo:
674.91 BGN (180)
Ratio de Sharpe:
0.71
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
25.98%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
10 días
Factor de Recuperación:
2235.20
Transacciones Largas:
225 (84.91%)
Transacciones Cortas:
40 (15.09%)
Factor de Beneficio:
2070.63
Beneficio Esperado:
4.22 BGN
Beneficio medio:
4.25 BGN
Pérdidas medias:
-0.27 BGN
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.50 BGN)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.50 BGN (1)
Crecimiento al mes:
0.82%
Pronóstico anual:
10.00%
Trading algorítmico:
42%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 BGN
Máxima:
0.50 BGN (0.02%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.04 BGN)
De fondos:
20.61% (1 046.52 BGN)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|79
|USDCHF
|38
|AUDUSD
|38
|GBPJPY
|20
|GBPCHF
|13
|EURJPY
|12
|CADJPY
|9
|CHFJPY
|9
|USDBGN
|8
|EURCHF
|8
|AUDJPY
|7
|NZDJPY
|6
|NZDCHF
|5
|CADCHF
|5
|AUDCHF
|5
|GBPBGN
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|193
|USDCHF
|86
|AUDUSD
|22
|GBPJPY
|110
|GBPCHF
|56
|EURJPY
|41
|CADJPY
|31
|CHFJPY
|34
|USDBGN
|31
|EURCHF
|24
|AUDJPY
|35
|NZDJPY
|21
|NZDCHF
|15
|CADCHF
|10
|AUDCHF
|13
|GBPBGN
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|16K
|USDCHF
|5.1K
|AUDUSD
|935
|GBPJPY
|9.2K
|GBPCHF
|3.4K
|EURJPY
|3.9K
|CADJPY
|457
|CHFJPY
|4.2K
|USDBGN
|3.9K
|EURCHF
|1.7K
|AUDJPY
|2.7K
|NZDJPY
|636
|NZDCHF
|873
|CADCHF
|448
|AUDCHF
|827
|GBPBGN
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +70.90 BGN
Peor transacción: -1 BGN
Máximo de ganancias consecutivas: 180
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +674.91 BGN
Pérdidas máximas consecutivas: -0.50 BGN
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Varchev-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
24%
0
0
USD
USD
10K
BGN
BGN
58
42%
265
99%
100%
2070.62
4.22
BGN
BGN
21%
1:100