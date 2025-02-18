SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Time LS
Kaloyan Ivanov

Time LS

Kaloyan Ivanov
0 comentarios
Fiabilidad
58 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 24%
Varchev-Server
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
265
Transacciones Rentables:
263 (99.24%)
Transacciones Irrentables:
2 (0.75%)
Mejor transacción:
70.90 BGN
Peor transacción:
-0.50 BGN
Beneficio Bruto:
1 118.14 BGN (58 915 pips)
Pérdidas Brutas:
-0.54 BGN (3 595 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
180 (674.91 BGN)
Beneficio máximo consecutivo:
674.91 BGN (180)
Ratio de Sharpe:
0.71
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
25.98%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
10 días
Factor de Recuperación:
2235.20
Transacciones Largas:
225 (84.91%)
Transacciones Cortas:
40 (15.09%)
Factor de Beneficio:
2070.63
Beneficio Esperado:
4.22 BGN
Beneficio medio:
4.25 BGN
Pérdidas medias:
-0.27 BGN
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-0.50 BGN)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.50 BGN (1)
Crecimiento al mes:
0.82%
Pronóstico anual:
10.00%
Trading algorítmico:
42%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 BGN
Máxima:
0.50 BGN (0.02%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.04 BGN)
De fondos:
20.61% (1 046.52 BGN)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 79
USDCHF 38
AUDUSD 38
GBPJPY 20
GBPCHF 13
EURJPY 12
CADJPY 9
CHFJPY 9
USDBGN 8
EURCHF 8
AUDJPY 7
NZDJPY 6
NZDCHF 5
CADCHF 5
AUDCHF 5
GBPBGN 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 193
USDCHF 86
AUDUSD 22
GBPJPY 110
GBPCHF 56
EURJPY 41
CADJPY 31
CHFJPY 34
USDBGN 31
EURCHF 24
AUDJPY 35
NZDJPY 21
NZDCHF 15
CADCHF 10
AUDCHF 13
GBPBGN 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 16K
USDCHF 5.1K
AUDUSD 935
GBPJPY 9.2K
GBPCHF 3.4K
EURJPY 3.9K
CADJPY 457
CHFJPY 4.2K
USDBGN 3.9K
EURCHF 1.7K
AUDJPY 2.7K
NZDJPY 636
NZDCHF 873
CADCHF 448
AUDCHF 827
GBPBGN 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +70.90 BGN
Peor transacción: -1 BGN
Máximo de ganancias consecutivas: 180
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +674.91 BGN
Pérdidas máximas consecutivas: -0.50 BGN

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Varchev-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FBS-Real
2.86 × 14
Time LS
No hay comentarios
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 19:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.20 21:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 20:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 22:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 20:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 07:28
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.07.24 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 06:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 03:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 19:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 18:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
