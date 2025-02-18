- Wachstum
Trades insgesamt:
265
Gewinntrades:
263 (99.24%)
Verlusttrades:
2 (0.75%)
Bester Trade:
70.90 BGN
Schlechtester Trade:
-0.50 BGN
Bruttoprofit:
1 118.14 BGN (58 915 pips)
Bruttoverlust:
-0.54 BGN (3 595 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
180 (674.91 BGN)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
674.91 BGN (180)
Sharpe Ratio:
0.71
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
25.98%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
10 Tage
Erholungsfaktor:
2235.20
Long-Positionen:
225 (84.91%)
Short-Positionen:
40 (15.09%)
Profit-Faktor:
2070.63
Mathematische Gewinnerwartung:
4.22 BGN
Durchschnittlicher Profit:
4.25 BGN
Durchschnittlicher Verlust:
-0.27 BGN
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.50 BGN)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.50 BGN (1)
Wachstum pro Monat :
0.82%
Jahresprognose:
10.00%
Algo-Trading:
42%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 BGN
Maximaler:
0.50 BGN (0.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.04 BGN)
Kapital:
20.61% (1 046.52 BGN)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|79
|USDCHF
|38
|AUDUSD
|38
|GBPJPY
|20
|GBPCHF
|13
|EURJPY
|12
|CADJPY
|9
|CHFJPY
|9
|USDBGN
|8
|EURCHF
|8
|AUDJPY
|7
|NZDJPY
|6
|NZDCHF
|5
|CADCHF
|5
|AUDCHF
|5
|GBPBGN
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|193
|USDCHF
|86
|AUDUSD
|22
|GBPJPY
|110
|GBPCHF
|56
|EURJPY
|41
|CADJPY
|31
|CHFJPY
|34
|USDBGN
|31
|EURCHF
|24
|AUDJPY
|35
|NZDJPY
|21
|NZDCHF
|15
|CADCHF
|10
|AUDCHF
|13
|GBPBGN
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|16K
|USDCHF
|5.1K
|AUDUSD
|935
|GBPJPY
|9.2K
|GBPCHF
|3.4K
|EURJPY
|3.9K
|CADJPY
|457
|CHFJPY
|4.2K
|USDBGN
|3.9K
|EURCHF
|1.7K
|AUDJPY
|2.7K
|NZDJPY
|636
|NZDCHF
|873
|CADCHF
|448
|AUDCHF
|827
|GBPBGN
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Bester Trade: +70.90 BGN
Schlechtester Trade: -1 BGN
Max. aufeinandergehende Gewinne: 180
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +674.91 BGN
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.50 BGN
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Varchev-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FBS-Real
|2.86 × 14
Time LS
Keine Bewertungen
