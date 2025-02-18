SignaleKategorien
Kaloyan Ivanov

Time LS

Kaloyan Ivanov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
58 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 24%
Varchev-Server
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
265
Gewinntrades:
263 (99.24%)
Verlusttrades:
2 (0.75%)
Bester Trade:
70.90 BGN
Schlechtester Trade:
-0.50 BGN
Bruttoprofit:
1 118.14 BGN (58 915 pips)
Bruttoverlust:
-0.54 BGN (3 595 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
180 (674.91 BGN)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
674.91 BGN (180)
Sharpe Ratio:
0.71
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
25.98%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
10 Tage
Erholungsfaktor:
2235.20
Long-Positionen:
225 (84.91%)
Short-Positionen:
40 (15.09%)
Profit-Faktor:
2070.63
Mathematische Gewinnerwartung:
4.22 BGN
Durchschnittlicher Profit:
4.25 BGN
Durchschnittlicher Verlust:
-0.27 BGN
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-0.50 BGN)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.50 BGN (1)
Wachstum pro Monat :
0.82%
Jahresprognose:
10.00%
Algo-Trading:
42%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 BGN
Maximaler:
0.50 BGN (0.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.04 BGN)
Kapital:
20.61% (1 046.52 BGN)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 79
USDCHF 38
AUDUSD 38
GBPJPY 20
GBPCHF 13
EURJPY 12
CADJPY 9
CHFJPY 9
USDBGN 8
EURCHF 8
AUDJPY 7
NZDJPY 6
NZDCHF 5
CADCHF 5
AUDCHF 5
GBPBGN 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 193
USDCHF 86
AUDUSD 22
GBPJPY 110
GBPCHF 56
EURJPY 41
CADJPY 31
CHFJPY 34
USDBGN 31
EURCHF 24
AUDJPY 35
NZDJPY 21
NZDCHF 15
CADCHF 10
AUDCHF 13
GBPBGN 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 16K
USDCHF 5.1K
AUDUSD 935
GBPJPY 9.2K
GBPCHF 3.4K
EURJPY 3.9K
CADJPY 457
CHFJPY 4.2K
USDBGN 3.9K
EURCHF 1.7K
AUDJPY 2.7K
NZDJPY 636
NZDCHF 873
CADCHF 448
AUDCHF 827
GBPBGN 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +70.90 BGN
Schlechtester Trade: -1 BGN
Max. aufeinandergehende Gewinne: 180
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +674.91 BGN
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.50 BGN

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Varchev-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FBS-Real
2.86 × 14
Time LS
Keine Bewertungen
2025.12.26 00:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 16:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 17:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.22 19:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.20 21:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.27 20:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 22:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 20:28
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 07:28
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.07.24 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 06:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.05 06:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 03:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.12 07:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.08 19:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.07 15:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.26 18:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Time LS
30 USD pro Monat
24%
0
0
USD
10K
BGN
58
42%
265
99%
100%
2070.62
4.22
BGN
21%
1:100
