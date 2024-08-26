SinaisSeções
Andri Yanto

Kawel Group 1

Andri Yanto
0 comentários
Confiabilidade
39 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD por mês
crescimento desde 2025 184%
Exness-Real16
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
286
Negociações com lucro:
265 (92.65%)
Negociações com perda:
21 (7.34%)
Melhor negociação:
154.70 USD
Pior negociação:
-115.20 USD
Lucro bruto:
5 378.20 USD (1 499 858 pips)
Perda bruta:
-867.15 USD (231 893 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
70 (1 349.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 349.55 USD (70)
Índice de Sharpe:
0.59
Atividade de negociação:
35.56%
Depósito máximo carregado:
63.40%
Último negócio:
15 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
21.48
Negociações longas:
286 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
6.20
Valor esperado:
15.77 USD
Lucro médio:
20.30 USD
Perda média:
-41.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-210.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-210.00 USD (3)
Crescimento mensal:
8.47%
Previsão anual:
102.80%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
210.00 USD (3.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.66% (210.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.98% (1 616.94 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 143
XAGUSD 137
GBPAUD 4
BTCUSD 1
EURNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 2.3K
XAGUSD 2.1K
GBPAUD 92
BTCUSD 14
EURNZD 7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 1.2M
XAGUSD 20K
GBPAUD 3.5K
BTCUSD 70K
EURNZD 290
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +154.70 USD
Pior negociação: -115 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 70
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 349.55 USD
Máxima perda consecutiva: -210.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real16" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real21
0.00 × 4
Axi-US06-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 15
STARTRADERFinancial-Live4
0.00 × 18
ECMarkets-Live05
0.00 × 15
Exness-Real4
1.75 × 20
Exness-Real16
2.31 × 391
Exness-Real6
2.49 × 39
Exness-Real29
2.74 × 101
OctaFX-Real7
5.00 × 1
Exness-Real
5.83 × 6
Exness-Real33
11.20 × 50
Exness-Real28
11.46 × 119
Exness-Real9
14.17 × 24
ICMarketsSC-Live06
17.29 × 14
MidasFX-Live
17.80 × 5
OctaFX-Real10
18.00 × 2
JustMarkets-Live3
26.08 × 66
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.28 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.07 16:50
No swaps are charged
2025.11.07 16:50
No swaps are charged
2025.11.07 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 15:50
No swaps are charged
2025.11.07 15:50
No swaps are charged
2025.11.07 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 06:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.