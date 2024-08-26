- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
286
Negociações com lucro:
265 (92.65%)
Negociações com perda:
21 (7.34%)
Melhor negociação:
154.70 USD
Pior negociação:
-115.20 USD
Lucro bruto:
5 378.20 USD (1 499 858 pips)
Perda bruta:
-867.15 USD (231 893 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
70 (1 349.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 349.55 USD (70)
Índice de Sharpe:
0.59
Atividade de negociação:
35.56%
Depósito máximo carregado:
63.40%
Último negócio:
15 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
23 horas
Fator de recuperação:
21.48
Negociações longas:
286 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
6.20
Valor esperado:
15.77 USD
Lucro médio:
20.30 USD
Perda média:
-41.29 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-210.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-210.00 USD (3)
Crescimento mensal:
8.47%
Previsão anual:
102.80%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
210.00 USD (3.02%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.66% (210.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.98% (1 616.94 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|143
|XAGUSD
|137
|GBPAUD
|4
|BTCUSD
|1
|EURNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|2.3K
|XAGUSD
|2.1K
|GBPAUD
|92
|BTCUSD
|14
|EURNZD
|7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.2M
|XAGUSD
|20K
|GBPAUD
|3.5K
|BTCUSD
|70K
|EURNZD
|290
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +154.70 USD
Pior negociação: -115 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 70
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +1 349.55 USD
Máxima perda consecutiva: -210.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real16" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real21
|0.00 × 4
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 15
|
STARTRADERFinancial-Live4
|0.00 × 18
|
ECMarkets-Live05
|0.00 × 15
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
Exness-Real16
|2.31 × 391
|
Exness-Real6
|2.49 × 39
|
Exness-Real29
|2.74 × 101
|
OctaFX-Real7
|5.00 × 1
|
Exness-Real
|5.83 × 6
|
Exness-Real33
|11.20 × 50
|
Exness-Real28
|11.46 × 119
|
Exness-Real9
|14.17 × 24
|
ICMarketsSC-Live06
|17.29 × 14
|
MidasFX-Live
|17.80 × 5
|
OctaFX-Real10
|18.00 × 2
|
JustMarkets-Live3
|26.08 × 66
