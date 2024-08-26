- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
286
Transacciones Rentables:
265 (92.65%)
Transacciones Irrentables:
21 (7.34%)
Mejor transacción:
154.70 USD
Peor transacción:
-115.20 USD
Beneficio Bruto:
5 378.20 USD (1 499 858 pips)
Pérdidas Brutas:
-867.15 USD (231 893 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
70 (1 349.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 349.55 USD (70)
Ratio de Sharpe:
0.59
Actividad comercial:
35.56%
Carga máxima del depósito:
63.40%
Último trade:
14 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
21.48
Transacciones Largas:
286 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
6.20
Beneficio Esperado:
15.77 USD
Beneficio medio:
20.30 USD
Pérdidas medias:
-41.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-210.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-210.00 USD (3)
Crecimiento al mes:
8.47%
Pronóstico anual:
102.80%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
210.00 USD (3.02%)
Reducción relativa:
De balance:
4.66% (210.00 USD)
De fondos:
36.98% (1 616.94 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|143
|XAGUSD
|137
|GBPAUD
|4
|BTCUSD
|1
|EURNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|2.3K
|XAGUSD
|2.1K
|GBPAUD
|92
|BTCUSD
|14
|EURNZD
|7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|1.2M
|XAGUSD
|20K
|GBPAUD
|3.5K
|BTCUSD
|70K
|EURNZD
|290
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +154.70 USD
Peor transacción: -115 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 70
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 349.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -210.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real16" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real21
|0.00 × 4
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 15
|
STARTRADERFinancial-Live4
|0.00 × 18
|
ECMarkets-Live05
|0.00 × 15
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
Exness-Real16
|2.31 × 391
|
Exness-Real6
|2.49 × 39
|
Exness-Real29
|2.74 × 101
|
OctaFX-Real7
|5.00 × 1
|
Exness-Real
|5.83 × 6
|
Exness-Real33
|11.20 × 50
|
Exness-Real28
|11.46 × 119
|
Exness-Real9
|14.17 × 24
|
ICMarketsSC-Live06
|17.29 × 14
|
MidasFX-Live
|17.80 × 5
|
OctaFX-Real10
|18.00 × 2
|
JustMarkets-Live3
|26.08 × 66
