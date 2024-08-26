SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Kawel Group 1
Andri Yanto

Kawel Group 1

Andri Yanto
0 comentarios
Fiabilidad
39 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 99 USD al mes
incremento desde 2025 184%
Exness-Real16
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
286
Transacciones Rentables:
265 (92.65%)
Transacciones Irrentables:
21 (7.34%)
Mejor transacción:
154.70 USD
Peor transacción:
-115.20 USD
Beneficio Bruto:
5 378.20 USD (1 499 858 pips)
Pérdidas Brutas:
-867.15 USD (231 893 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
70 (1 349.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 349.55 USD (70)
Ratio de Sharpe:
0.59
Actividad comercial:
35.56%
Carga máxima del depósito:
63.40%
Último trade:
14 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
23 horas
Factor de Recuperación:
21.48
Transacciones Largas:
286 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
6.20
Beneficio Esperado:
15.77 USD
Beneficio medio:
20.30 USD
Pérdidas medias:
-41.29 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-210.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-210.00 USD (3)
Crecimiento al mes:
8.47%
Pronóstico anual:
102.80%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
210.00 USD (3.02%)
Reducción relativa:
De balance:
4.66% (210.00 USD)
De fondos:
36.98% (1 616.94 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 143
XAGUSD 137
GBPAUD 4
BTCUSD 1
EURNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2.3K
XAGUSD 2.1K
GBPAUD 92
BTCUSD 14
EURNZD 7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 1.2M
XAGUSD 20K
GBPAUD 3.5K
BTCUSD 70K
EURNZD 290
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +154.70 USD
Peor transacción: -115 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 70
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +1 349.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -210.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real16" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real21
0.00 × 4
Axi-US06-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 15
STARTRADERFinancial-Live4
0.00 × 18
ECMarkets-Live05
0.00 × 15
Exness-Real4
1.75 × 20
Exness-Real16
2.31 × 391
Exness-Real6
2.49 × 39
Exness-Real29
2.74 × 101
OctaFX-Real7
5.00 × 1
Exness-Real
5.83 × 6
Exness-Real33
11.20 × 50
Exness-Real28
11.46 × 119
Exness-Real9
14.17 × 24
ICMarketsSC-Live06
17.29 × 14
MidasFX-Live
17.80 × 5
OctaFX-Real10
18.00 × 2
JustMarkets-Live3
26.08 × 66
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.28 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.07 16:50
No swaps are charged
2025.11.07 16:50
No swaps are charged
2025.11.07 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 15:50
No swaps are charged
2025.11.07 15:50
No swaps are charged
2025.11.07 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 06:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Kawel Group 1
99 USD al mes
184%
0
0
USD
4.5K
USD
39
95%
286
92%
36%
6.20
15.77
USD
37%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.