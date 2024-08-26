- 成長
トレード:
286
利益トレード:
265 (92.65%)
損失トレード:
21 (7.34%)
ベストトレード:
154.70 USD
最悪のトレード:
-115.20 USD
総利益:
5 378.20 USD (1 499 858 pips)
総損失:
-867.15 USD (231 893 pips)
最大連続の勝ち:
70 (1 349.55 USD)
最大連続利益:
1 349.55 USD (70)
シャープレシオ:
0.59
取引アクティビティ:
35.56%
最大入金額:
63.40%
最近のトレード:
16 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
21.48
長いトレード:
286 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
6.20
期待されたペイオフ:
15.77 USD
平均利益:
20.30 USD
平均損失:
-41.29 USD
最大連続の負け:
3 (-210.00 USD)
最大連続損失:
-210.00 USD (3)
月間成長:
8.47%
年間予想:
102.80%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
210.00 USD (3.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.66% (210.00 USD)
エクイティによる:
36.98% (1 616.94 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|143
|XAGUSD
|137
|GBPAUD
|4
|BTCUSD
|1
|EURNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.3K
|XAGUSD
|2.1K
|GBPAUD
|92
|BTCUSD
|14
|EURNZD
|7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.2M
|XAGUSD
|20K
|GBPAUD
|3.5K
|BTCUSD
|70K
|EURNZD
|290
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +154.70 USD
最悪のトレード: -115 USD
最大連続の勝ち: 70
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 349.55 USD
最大連続損失: -210.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real16"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real21
|0.00 × 4
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 15
|
STARTRADERFinancial-Live4
|0.00 × 18
|
ECMarkets-Live05
|0.00 × 15
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
Exness-Real16
|2.31 × 391
|
Exness-Real6
|2.49 × 39
|
Exness-Real29
|2.74 × 101
|
OctaFX-Real7
|5.00 × 1
|
Exness-Real
|5.83 × 6
|
Exness-Real33
|11.20 × 50
|
Exness-Real28
|11.46 × 119
|
Exness-Real9
|14.17 × 24
|
ICMarketsSC-Live06
|17.29 × 14
|
MidasFX-Live
|17.80 × 5
|
OctaFX-Real10
|18.00 × 2
|
JustMarkets-Live3
|26.08 × 66
