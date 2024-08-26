- 자본
- 축소
트레이드:
286
이익 거래:
265 (92.65%)
손실 거래:
21 (7.34%)
최고의 거래:
154.70 USD
최악의 거래:
-115.20 USD
총 수익:
5 378.20 USD (1 499 858 pips)
총 손실:
-867.15 USD (231 893 pips)
연속 최대 이익:
70 (1 349.55 USD)
연속 최대 이익:
1 349.55 USD (70)
샤프 비율:
0.59
거래 활동:
34.38%
최대 입금량:
63.40%
최근 거래:
25 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
21.48
롱(주식매수):
286 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
6.20
기대수익:
15.77 USD
평균 이익:
20.30 USD
평균 손실:
-41.29 USD
연속 최대 손실:
3 (-210.00 USD)
연속 최대 손실:
-210.00 USD (3)
월별 성장률:
3.33%
연간 예측:
40.36%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
210.00 USD (3.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.66% (210.00 USD)
자본금별:
36.98% (1 616.94 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|143
|XAGUSD
|137
|GBPAUD
|4
|BTCUSD
|1
|EURNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2.3K
|XAGUSD
|2.1K
|GBPAUD
|92
|BTCUSD
|14
|EURNZD
|7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1.2M
|XAGUSD
|20K
|GBPAUD
|3.5K
|BTCUSD
|70K
|EURNZD
|290
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real16"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 6
|
ECMarkets-Live05
|0.00 × 15
|
STARTRADERFinancial-Live4
|0.00 × 23
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
Exness-Real16
|2.31 × 391
|
Exness-Real6
|2.49 × 39
|
Exness-Real29
|2.74 × 101
|
OctaFX-Real7
|5.00 × 1
|
Exness-Real
|5.83 × 6
|
Exness-Real33
|11.20 × 50
|
Exness-Real28
|11.46 × 119
|
Exness-Real9
|14.17 × 24
|
ICMarketsSC-Live06
|17.29 × 14
|
MidasFX-Live
|17.80 × 5
|
OctaFX-Real10
|18.00 × 2
|
JustMarkets-Live3
|26.08 × 66
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 99 USD
184%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
39
95%
286
92%
34%
6.20
15.77
USD
USD
37%
1:500