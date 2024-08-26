리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real16"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXOpenUK-ECN Live Server 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live5 0.00 × 6 ECMarkets-Live05 0.00 × 15 STARTRADERFinancial-Live4 0.00 × 23 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 15 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 3 Axi-US06-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 11 0.00 × 1 Exness-Real21 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 3 Exness-Real4 1.75 × 20 Exness-Real16 2.31 × 391 Exness-Real6 2.49 × 39 Exness-Real29 2.74 × 101 OctaFX-Real7 5.00 × 1 Exness-Real 5.83 × 6 Exness-Real33 11.20 × 50 Exness-Real28 11.46 × 119 Exness-Real9 14.17 × 24 ICMarketsSC-Live06 17.29 × 14 MidasFX-Live 17.80 × 5 OctaFX-Real10 18.00 × 2 JustMarkets-Live3 26.08 × 66