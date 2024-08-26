СигналыРазделы
Andri Yanto

Kawel Group 1

Andri Yanto
0 отзывов
Надежность
39 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 184%
Exness-Real16
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
286
Прибыльных трейдов:
265 (92.65%)
Убыточных трейдов:
21 (7.34%)
Лучший трейд:
154.70 USD
Худший трейд:
-115.20 USD
Общая прибыль:
5 378.20 USD (1 499 858 pips)
Общий убыток:
-867.15 USD (231 893 pips)
Макс. серия выигрышей:
70 (1 349.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 349.55 USD (70)
Коэффициент Шарпа:
0.59
Торговая активность:
35.56%
Макс. загрузка депозита:
63.40%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
21.48
Длинных трейдов:
286 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
6.20
Мат. ожидание:
15.77 USD
Средняя прибыль:
20.30 USD
Средний убыток:
-41.29 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-210.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-210.00 USD (3)
Прирост в месяц:
8.47%
Годовой прогноз:
102.80%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
210.00 USD (3.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.66% (210.00 USD)
По эквити:
36.98% (1 616.94 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 143
XAGUSD 137
GBPAUD 4
BTCUSD 1
EURNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2.3K
XAGUSD 2.1K
GBPAUD 92
BTCUSD 14
EURNZD 7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.2M
XAGUSD 20K
GBPAUD 3.5K
BTCUSD 70K
EURNZD 290
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +154.70 USD
Худший трейд: -115 USD
Макс. серия выигрышей: 70
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 349.55 USD
Макс. убыток в серии: -210.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real21
0.00 × 4
Axi-US06-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 15
STARTRADERFinancial-Live4
0.00 × 18
ECMarkets-Live05
0.00 × 15
Exness-Real4
1.75 × 20
Exness-Real16
2.31 × 391
Exness-Real6
2.49 × 39
Exness-Real29
2.74 × 101
OctaFX-Real7
5.00 × 1
Exness-Real
5.83 × 6
Exness-Real33
11.20 × 50
Exness-Real28
11.46 × 119
Exness-Real9
14.17 × 24
ICMarketsSC-Live06
17.29 × 14
MidasFX-Live
17.80 × 5
OctaFX-Real10
18.00 × 2
JustMarkets-Live3
26.08 × 66
Нет отзывов
2025.12.18 18:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.28 11:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 04:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 13:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.07 16:50
No swaps are charged
2025.11.07 16:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 15:50
No swaps are charged
2025.11.07 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 06:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Kawel Group 1
99 USD в месяц
184%
0
0
USD
4.5K
USD
39
95%
286
92%
36%
6.20
15.77
USD
37%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.