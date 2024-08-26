- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
286
Прибыльных трейдов:
265 (92.65%)
Убыточных трейдов:
21 (7.34%)
Лучший трейд:
154.70 USD
Худший трейд:
-115.20 USD
Общая прибыль:
5 378.20 USD (1 499 858 pips)
Общий убыток:
-867.15 USD (231 893 pips)
Макс. серия выигрышей:
70 (1 349.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 349.55 USD (70)
Коэффициент Шарпа:
0.59
Торговая активность:
35.56%
Макс. загрузка депозита:
63.40%
Последний трейд:
13 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
21.48
Длинных трейдов:
286 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
6.20
Мат. ожидание:
15.77 USD
Средняя прибыль:
20.30 USD
Средний убыток:
-41.29 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-210.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-210.00 USD (3)
Прирост в месяц:
8.47%
Годовой прогноз:
102.80%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
210.00 USD (3.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.66% (210.00 USD)
По эквити:
36.98% (1 616.94 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|143
|XAGUSD
|137
|GBPAUD
|4
|BTCUSD
|1
|EURNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|2.3K
|XAGUSD
|2.1K
|GBPAUD
|92
|BTCUSD
|14
|EURNZD
|7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.2M
|XAGUSD
|20K
|GBPAUD
|3.5K
|BTCUSD
|70K
|EURNZD
|290
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +154.70 USD
Худший трейд: -115 USD
Макс. серия выигрышей: 70
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 349.55 USD
Макс. убыток в серии: -210.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real21
|0.00 × 4
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 15
|
STARTRADERFinancial-Live4
|0.00 × 18
|
ECMarkets-Live05
|0.00 × 15
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
Exness-Real16
|2.31 × 391
|
Exness-Real6
|2.49 × 39
|
Exness-Real29
|2.74 × 101
|
OctaFX-Real7
|5.00 × 1
|
Exness-Real
|5.83 × 6
|
Exness-Real33
|11.20 × 50
|
Exness-Real28
|11.46 × 119
|
Exness-Real9
|14.17 × 24
|
ICMarketsSC-Live06
|17.29 × 14
|
MidasFX-Live
|17.80 × 5
|
OctaFX-Real10
|18.00 × 2
|
JustMarkets-Live3
|26.08 × 66
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
99 USD в месяц
184%
0
0
USD
USD
4.5K
USD
USD
39
95%
286
92%
36%
6.20
15.77
USD
USD
37%
1:500