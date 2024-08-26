SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Kawel Group 1
Andri Yanto

Kawel Group 1

Andri Yanto
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 127%
Exness-Real16
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
226
Kârla kapanan işlemler:
211 (93.36%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (6.64%)
En iyi işlem:
154.70 USD
En kötü işlem:
-115.20 USD
Brüt kâr:
4 199.91 USD (1 242 374 pips)
Brüt zarar:
-646.56 USD (184 744 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (1 158.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 158.65 USD (51)
Sharpe oranı:
0.60
Alım-satım etkinliği:
39.03%
Maks. mevduat yükü:
63.40%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
16.92
Alış işlemleri:
226 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
6.50
Beklenen getiri:
15.72 USD
Ortalama kâr:
19.90 USD
Ortalama zarar:
-43.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-210.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-210.00 USD (3)
Aylık büyüme:
10.06%
Yıllık tahmin:
122.10%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
210.00 USD (3.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.66% (210.00 USD)
Varlığa göre:
36.98% (1 616.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 117
XAGUSD 108
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.9K
XAGUSD 1.6K
BTCUSD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 972K
XAGUSD 16K
BTCUSD 70K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +154.70 USD
En kötü işlem: -115 USD
Maksimum ardışık kazanç: 51
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 158.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -210.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real21
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Axi-US06-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
1.75 × 20
Exness-Real16
2.39 × 378
Exness-Real6
2.49 × 39
Exness-Real28
11.46 × 119
Exness-Real33
12.15 × 46
Exness-Real9
14.17 × 24
Exness-Real29
14.83 × 18
ICMarketsSC-Live06
17.29 × 14
OctaFX-Real10
18.00 × 2
JustMarkets-Live3
26.08 × 66
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.01 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.05.26 12:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 06:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Kawel Group 1
Ayda 99 USD
127%
0
0
USD
4.4K
USD
28
96%
226
93%
39%
6.49
15.72
USD
37%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.