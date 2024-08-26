- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
226
Kârla kapanan işlemler:
211 (93.36%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (6.64%)
En iyi işlem:
154.70 USD
En kötü işlem:
-115.20 USD
Brüt kâr:
4 199.91 USD (1 242 374 pips)
Brüt zarar:
-646.56 USD (184 744 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
51 (1 158.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 158.65 USD (51)
Sharpe oranı:
0.60
Alım-satım etkinliği:
39.03%
Maks. mevduat yükü:
63.40%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
16.92
Alış işlemleri:
226 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
6.50
Beklenen getiri:
15.72 USD
Ortalama kâr:
19.90 USD
Ortalama zarar:
-43.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-210.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-210.00 USD (3)
Aylık büyüme:
10.06%
Yıllık tahmin:
122.10%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
210.00 USD (3.02%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.66% (210.00 USD)
Varlığa göre:
36.98% (1 616.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|117
|XAGUSD
|108
|BTCUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.9K
|XAGUSD
|1.6K
|BTCUSD
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|972K
|XAGUSD
|16K
|BTCUSD
|70K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +154.70 USD
En kötü işlem: -115 USD
Maksimum ardışık kazanç: 51
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 158.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -210.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real16" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 11
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
Exness-Real16
|2.39 × 378
|
Exness-Real6
|2.49 × 39
|
Exness-Real28
|11.46 × 119
|
Exness-Real33
|12.15 × 46
|
Exness-Real9
|14.17 × 24
|
Exness-Real29
|14.83 × 18
|
ICMarketsSC-Live06
|17.29 × 14
|
OctaFX-Real10
|18.00 × 2
|
JustMarkets-Live3
|26.08 × 66
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 99 USD
127%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
28
96%
226
93%
39%
6.49
15.72
USD
USD
37%
1:500