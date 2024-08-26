SignauxSections
Andri Yanto

Kawel Group 1

Andri Yanto
0 avis
Fiabilité
28 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 127%
Exness-Real16
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
226
Bénéfice trades:
211 (93.36%)
Perte trades:
15 (6.64%)
Meilleure transaction:
154.70 USD
Pire transaction:
-115.20 USD
Bénéfice brut:
4 199.91 USD (1 242 374 pips)
Perte brute:
-646.56 USD (184 744 pips)
Gains consécutifs maximales:
51 (1 158.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 158.65 USD (51)
Ratio de Sharpe:
0.60
Activité de trading:
39.03%
Charge de dépôt maximale:
63.40%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
16.92
Longs trades:
226 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
6.50
Rendement attendu:
15.72 USD
Bénéfice moyen:
19.90 USD
Perte moyenne:
-43.10 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-210.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-210.00 USD (3)
Croissance mensuelle:
10.06%
Prévision annuelle:
122.10%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
210.00 USD (3.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.66% (210.00 USD)
Par fonds propres:
36.98% (1 616.94 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 117
XAGUSD 108
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.9K
XAGUSD 1.6K
BTCUSD 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 972K
XAGUSD 16K
BTCUSD 70K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +154.70 USD
Pire transaction: -115 USD
Gains consécutifs maximales: 51
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 158.65 USD
Perte consécutive maximale: -210.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 11
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 2
VantageInternational-Live 11
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real21
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Axi-US06-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
1.75 × 20
Exness-Real16
2.39 × 378
Exness-Real6
2.49 × 39
Exness-Real28
11.46 × 119
Exness-Real33
12.15 × 46
Exness-Real9
14.17 × 24
Exness-Real29
14.83 × 18
ICMarketsSC-Live06
17.29 × 14
OctaFX-Real10
18.00 × 2
JustMarkets-Live3
26.08 × 66
Aucun avis
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 07:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.07 07:39
No swaps are charged
2025.08.01 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 03:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 00:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 16:33
No swaps are charged on the signal account
2025.05.26 12:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 06:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
No swaps are charged
2025.04.15 13:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
