交易:
286
盈利交易:
265 (92.65%)
亏损交易:
21 (7.34%)
最好交易:
154.70 USD
最差交易:
-115.20 USD
毛利:
5 378.20 USD (1 499 858 pips)
毛利亏损:
-867.15 USD (231 893 pips)
最大连续赢利:
70 (1 349.55 USD)
最大连续盈利:
1 349.55 USD (70)
夏普比率:
0.59
交易活动:
35.56%
最大入金加载:
63.40%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
23 小时
采收率:
21.48
长期交易:
286 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
6.20
预期回报:
15.77 USD
平均利润:
20.30 USD
平均损失:
-41.29 USD
最大连续失误:
3 (-210.00 USD)
最大连续亏损:
-210.00 USD (3)
每月增长:
8.47%
年度预测:
102.80%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
210.00 USD (3.02%)
相对跌幅:
结余:
4.66% (210.00 USD)
净值:
36.98% (1 616.94 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|143
|XAGUSD
|137
|GBPAUD
|4
|BTCUSD
|1
|EURNZD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.3K
|XAGUSD
|2.1K
|GBPAUD
|92
|BTCUSD
|14
|EURNZD
|7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.2M
|XAGUSD
|20K
|GBPAUD
|3.5K
|BTCUSD
|70K
|EURNZD
|290
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +154.70 USD
最差交易: -115 USD
最大连续赢利: 70
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 349.55 USD
最大连续亏损: -210.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real16 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
Exness-Real21
|0.00 × 4
Axi-US06-Live
|0.00 × 1
VantageInternational-Live 11
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 15
STARTRADERFinancial-Live4
|0.00 × 18
ECMarkets-Live05
|0.00 × 15
Exness-Real4
|1.75 × 20
Exness-Real16
|2.31 × 391
Exness-Real6
|2.49 × 39
Exness-Real29
|2.74 × 101
OctaFX-Real7
|5.00 × 1
Exness-Real
|5.83 × 6
Exness-Real33
|11.20 × 50
Exness-Real28
|11.46 × 119
Exness-Real9
|14.17 × 24
ICMarketsSC-Live06
|17.29 × 14
MidasFX-Live
|17.80 × 5
OctaFX-Real10
|18.00 × 2
JustMarkets-Live3
|26.08 × 66
